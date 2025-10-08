Žiniasklaida: prie Kaliningrado skraidė itin slaptas JAV žvalgybinis lėktuvas

Skrydžių sekimo duomenys parodė, kad RC-135U „Combat Sent“ antradienį anksti ryte pakilo iš Anglijos, skrido virš Baltijos valstybių ir apsuko ratą aplink Kaliningradą – Rusijos eksklavą tarp Lenkijos ir Lietuvos, prieš grįždamas į Jungtinę Karalystę.
Misija vyko kitą dieną po to, kai Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas apkaltino Rusiją vedant „hibridinį karą“ prieš Vokietiją.
F.Merzas apkaltino prezidentą Vladimirą Putiną dėl žvalgybinių dronų įsibrovimo, kuris sutrikdė Miuncheno oro uosto veiklą ir paliko daugiau nei 10 000 keleivių be transporto.
Skrydžiai buvo atšaukti Vokietijos vienybės dienos metu, kai Miunchenas ruošėsi paskutiniajam Oktoberfest savaitgaliui, kuris kasmet pritraukia daugiau nei šešis milijonus lankytojų.
„Jis veda prieš mus informacinį karą. Jis veda karą prieš Ukrainą, ir šis karas yra nukreiptas prieš mus visus“, – pirmadienį televizijos kanalui NTV sakė F. Merz.
