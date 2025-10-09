Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Aliaskos efektas išblėso: Rusija skelbia apie „rimtą pauzę“ derybose

2025 m. spalio 9 d. 15:51
Ketvirtadienį Rusija prabilo apie „rimtą pauzę“ dialoge tarp dėl karo Ukrainoje pabaigos.
Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas teigė, kad dialogas tarp Maskvos ir Vašingtono dėl karo pabaigos yra įstrigęs.
„Dialogas tarp Rusijos ir Jungtinių Valstijų yra rimtai įstrigęs“, – žurnalistams sakė D. Peskovas, kurį cituoja Rusijos naujienų agentūra TASS.
Jis taip pat pažymėjo, kad klausimas dėl kito Rusijos vadovo Vladimiro Putino ir JAV prezidento Donaldo Trumpo susitikimo šiuo metu „nėra darbotvarkėje“.
Rugpjūčio 15-ąją V. Putinas ir D. Trumpas susitiko Aliaskoje, kur aptarė karo Ukrainoje pabaigą.
Paskutinį kartą šie lyderiai telefonu kalbėjosi rugpjūčio 19-ąją. Nuo to laiko JAV prezidentas vis dažniau reiškė nepasitenkinimą V. Putinu ir grasino imtis griežtesnių spaudimo priemonių Rusijai.
D. Peskovas taip pat tvirtino, esą derybų procesas, vykęs Stambule tarp Rusijos ir Ukrainos, yra sustojęs.
Liepos 23-ąją Stambule įvyko trečiasis šių metų derybų tarp Kyjivo ir Maskvos ratas. Abi valstybės pristatė savo pozicijas ir memorandumo projektus, tačiau susitarimo pasiekti nepavyko.
„Iš tiesų derybų procese ir derybų plėtroje Stambule įvyko rimta pauzė“, – dėstė D. Peskovas. – „Nieko nevyksta.“
Rusijos žiniasklaida, cituodama V. Putino patarėjo Vladimiro Medinskio žodžius, skelbia, esą sprendimas dėl ketvirtojo derybų rato bus priimtas „įgyvendinus susitarimus“.
RusijaUkrainaJAV
