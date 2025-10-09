Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
PasaulisĮvykiai

E. Macronas penktadienį turėtų paskirti naują ministrą pirmininką

2025 m. spalio 9 d. 20:14
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas penktadienį turėtų paskirti naują ministrą pirmininką, pranešė jo biuras.
Daugiau nuotraukų (5)
Paryžiuje aktyviai spėliojama, kas užims šį postą.
Prancūzijos žiniasklaidoje kaip galimi kandidatai minimi Socialistų partijos lyderis Olivier Faure ir buvęs socialistų premjeras Bernard‘as Cazeneuve, taip pat centristų politikas Jeanas Louisas Borloo, dirbęs ankstesnėse prezidentų Jacques‘o Chiraco ir Nicolas Sarkozy vyriausybėse.
Laikas, per kurį E. Macronas turi priimti sprendimą, vis labiau senka, nes pagal Prancūzijos konstituciją vyriausybė iki pirmadienio turi pateikti parlamentui 2026 m. biudžeto projektą.
Jei to nepavyks padaryti, politinė sumaištis šalyje gilėtų toliau ir dar labiau apsunkintų jos smarkiai prasiskolinusią ekonomiką.
Laikinasis finansų ministras Roland‘as Lescure patikino, kad Prancūzija patvirtins 2026 m. biudžetą ir įvykdys savo europinius fiskalinius įsipareigojimus.
Sébastienas Lecornu pirmadienį atsistatydino iš ministro pirmininko pareigų po mažiau nei mėnesio darbo, sakydamas, kad dėl negebėjimo rasti kompromisą visame politiniame spektre tapo neįmanoma valdyti šalies.
Emmanuelis MacronasPrancūzijaministras pirmininkas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.