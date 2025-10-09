Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Izraelis: „visos šalys“ pasirašė galutinį pirmojo etapo susitarimo projektą dėl paliaubų Gazoje

2025 m. spalio 9 d. 16:46
Izraelis ketvirtadienį pranešė, kad visos šalys Egipte pasirašė galutinį Izraelio ir „Hamas“ susitarimo dėl paliaubų Gazos Ruože ir įkaitų išlaisvinimo pirmojo etapo projektą.
„Šį rytą Egipte visos šalys pasirašė galutinį pirmojo etapo projektą dėl visų įkaitų išlaisvinimo“, – žurnalistams sakė Izraelio vyriausybės atstovė Shosh Bedrosian.
Pagal susitarimą, kuris yra kol kas didžiausias žingsnis taikos link, kovos bus nutrauktos, Izraelis iš dalies pasitrauks iš Gazos Ruožo, o „Hamas“ paleis įkaitus, kuriuos paėmė per karą išprovokavusį išpuolį 2023 m. spalio 7 d., mainais į Izraelio paimtus belaisvius, rašo naujienų agentūra „Reuters“.
Izraelio premjero Benjamino Netanjahu biuras ketvirtadienį pranešė, kad paliaubos įsigalios tada, kai susitarimą ratifikuos jo vyriausybė, kuri rinksis po saugumo kabineto posėdžio ketvirtadienį vakare.
