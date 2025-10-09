JK mirtinai subadytos 9-metės lietuvės byloje – naujos detalės

Devynerių metų mergaitė buvo mirtinai subadyta peiliu Bostone, Linkolnšyre prieš tris metus – 2022 m. liepos 28 dieną.
Ji tuo metu žaidė su lankeliu gatvėje prie motinos parduotuvės. L. Valutytė buvo pripažinta mirusia netrukus po 19 val. vietos laiku tą pačią dieną, nepaisant medikų ir policijos pareigūno pastangų ją atgaivinti.
26-erių D. Skebas praėjusį penktadienį per vaizdo ryšį pasirodė Lincolno karališkajame teisme. Iki šiol jis buvo laikomas sulaikymo įstaigoje.
Bylos nagrinėjimas buvo atidėtas tolesniam posėdžiui Lincolno karališkajame teisme. Jis vyks gruodžio 5 d.
Anksčiau, kai buvo paprašytas pateikti savo pareiškimą, D. Skebas atsakė: „Aš prisipažįstu esąs nekaltas dėl žmogžudystės.“
Tačiau D. Skebo atstovas Johnas McNally nurodė, kad lietuvis pripažįsta kaltę dėl Lilijos nužudymo su lengvinančiomis aplinkybėmis (manslaughter by diminished responsibility – angl.).
Nužudymas su lengvinančiomis aplinkybėmis yra dalinė gynyba, kuri sumažina šio nusikaltimo kaltinimą, įrodant, kad kaltinamasis turėjo pripažintą psichologinę medicininę būklę, kuri žymiai sumažino jo atsakomybę už nužudymą.
Tai reiškia, kad kaltinamasis veikė turėdamas ketinimą nužudyti ar padaryti rimtą žalą, tačiau jo psichinė būsena neleidžia institucijoms visiškai priskirti jam kaltės už nužudymą.
JK prokuratūra paprašė laiko apsvarstyti tokį įtariamojo prisipažinimą. Teisėjas Simonas Hirstas informavo D. Skebą, kad jam bus surengtas teismo procesas, prasidėsiantis sausio 27-ąją, jei prokuratūra vis dar norės kaltinti lietuvį nužudymu.
