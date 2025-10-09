Nobelio taikos premijos komitetas paskutinį posėdį surengė pirmadienį

Tai reiškia, kad sprendimas dėl laureato ar laureatų buvo priimtas prieš sudarant susitarimą tarp Izraelio ir „Hamas“, kuris numato paliaubas ir įkaitų paleidimą. Šis susitarimas, kuris yra laikomas svarbiu žingsniu siekiant užbaigti dvejus metus Gazos Ruože vykstantį karą, buvo sudarytas spaudžiant JAV prezidentui Donaldui Trumpui – šis neslepia manantis, kad jis yra vertas Nobelio taikos premijos.
„Paskutinis Nobelio komiteto posėdis įvyko pirmadienį“, – naujienų agentūrai AFP sakė Norvegijos Nobelio instituto atstovas Erikas Aasheimas.
Nobelio komitetas, kurį sudaro penki nariai, sprendimą paprastai priima keliomis dienomis ar net savaitėmis anksčiau ir prieš oficialų paskelbimą susitinka dar vieną kartą.
„Paskutiniai akcentai buvo sudėlioti pirmadienį, bet mes niekada neatskleidžiame, kada Nobelio komitetas priima sprendimą“, – pridūrė E. Aasheimas. Jis paaiškino, kad prieš laureato paskelbimą penktadienį 11 val. vietos (12 val. Lietuvos) laiku daugiau komiteto posėdžių nenumatyta.
„Šiais metais laureatas bus“, – pažymėjo jis, nors kai kurie ekspertai ėmėsi spėlioti, kad Nobelio komitetas dėl pablogėjusios geopolitinės padėties premijos gali ir neskirti.
Kalbėdamas apie savo vaidmenį išsprendžiant kelis konfliktus, D. Trumpas nuo sugrįžimo į Baltuosius rūmus sausio mėnesį ne kartą pareiškė, kad jis nusipelnė šio apdovanojimo. Jis neseniai nurodė, kad jei jis šios premijos negautų, tai esą būtų „didelis įžeidimas“ Jungtinėms Valstijoms.
Susitarimas tarp Izraelio ir „Hamas“, apie kurį buvo paskelbta naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį, „neturi visiškai jokios įtakos“ sprendimui dėl 2025 m. laureato, nes „Nobelio komitetas jau apsisprendė“, AFP sakė Nobelio premijų specialistas, istorikas Asle Sveenas.
„D. Trumpas šiais metais premijos negaus. Esu 100 proc. tikras“, – tikino jis. A. Sveenas pabrėžė, kad JAV prezidentas ilgą laiką „davė laisvę“ Izraelio ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahu bombarduoti Gazos Ruožą ir žydų valstybei suteikė daug karinės pagalbos.
Šiais metais taikos premijai gauti buvo nominuoti 338 asmenys ir organizacijos, o 2024 m. ji buvo skirta „Nihon Hidankyo“ – Hirošimos ir Nagasakio bombardavimus išgyvenusių asmenų grupei, agituojančiai prieš branduolinius ginklus.