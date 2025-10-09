Tyrimas: beveik kas šeštas Gazos Ruožo vaikas smarkiai kenčia nuo ūmaus neprievalgio

Taip teigiama mokslinio tyrimo ataskaitoje, kuri medicinos žurnale „The Lancet“ pasirodė po to, kai Jungtinės Tautos rugpjūtį paskelbė, kad tam tikrose Gazos Ruožo dalyse siaučia badas. Su palestiniečių islamistų grupuote „Hamas“ kariaujantis ir šios teritorijos blokadą įvedęs Izraelis tokias išvadas neigia.
„Po beveik dvejus metus trunkančio karo ir griežtų humanitarinės pagalbos apribojimų dešimtys tūkstančių ikimokyklinio amžiaus vaikų Gazos Ruože kenčia nuo ūmaus neprievalgio, kurio galima išvengti, ir susiduria su padidėjusia mirtingumo rizika“, – teigiama JT Palestinos pagalbos agentūra UNRWA finansuoto tyrimo ataskaitoje.
Atliekant šį, iki šiol išsamiausią vaikų bado Gazos Ruože tyrimą buvo analizuojami daugiau nei 200 tūkst. jaunesnių nei penkerių metų vaikų, kurie nuo 2024 m. sausio iki 2025 m. rugpjūčio buvo apžiūrėti UNRWA įstaigose, duomenys.
Tyrimo metu nustatyta, kad ūmus neprievalgis, dėl kurio smarkiai krenta svoris ir kuris gali sukelti rimtų ilgalaikių sveikatos problemų, nuolat didėjo – ypač po to, kai Izraelis 2025 m. kovo-gegužės mėnesiais buvo užblokavęs humanitarinės pagalbos tiekimą.
Naujausiais rugpjūčio mėnesio duomenimis, nuo ūmaus neprievalgio kenčia 15,8 proc. tirtų vaikų.
Atlikę ekstrapoliaciją visų gyventojų atžvilgiu, mokslininkai apskaičiavo, kad Gazos Ruože dėl to kenčia apie 55 tūkst. vaikų.
Komentuodama tyrimo rezultatus, jame nedalyvavusi tarptautinių pediatrų grupė teigė, kad duomenys turi „tam tikrų trūkumų“, įskaitant tai, kad tirti vaikai turėjo bent šiokią-tokią galimybę naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis.
Tačiau išvados „pagrįstai leidžia manyti, kad dėl maisto ir pagalbos apribojimų Gazos Ruožo vaikai patiria rimtą neprievalgį, o tai neabejotinai turės įtakos jų sveikatos būklei ir vystymuisi iš kartos į kartą“, – teigė jie.
Karą sukėlė „Hamas“ 2023 m. spalio 7 d. surengtas išpuolis prieš Izraelį, per kurį, oficialiais duomenimis grindžiamu naujienų agentūros AFP skaičiavimu, žuvo daugiau nei 1,2 tūkst. žmonių, daugiausia civilių.
Grupuotės „Hamas“ valdomos teritorijos sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, kuriuos JT laiko patikimais, per Izraelio karinę kampaniją Gazos Ruože žuvo daugiau nei 67 tūkst. žmonių.