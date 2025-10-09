Lrytas Premium prenumerata tik
U. von der Leyen vadovaujama Europos Komisija išgyveno balsavimus dėl nepasitikėjimo

2025 m. spalio 9 d. 13:57
Ketvirtadienį Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ir jos komanda Europos Parlamente Strasbūre atlaikė du balsavimus dėl nepasitikėjimo.
Pasiūlymus balsuoti dėl nepasitikėjimo pateikė kraštutinių dešiniųjų grupė „Europos patriotai“ ir kairieji, per abu balsavimus nepavyko užsitikrinti mažiausiai 360 balsų, kad nepasitikėjimas būtų pareikštas.
Kraštutinių dešiniųjų pasiūlymą palaikė 179 įstatymų leidėjai, 378 balsavo prieš, 37 susilaikė.
Kairiųjų iniciatyvą palaikė 133 parlamentarai, 383 balsavo prieš, 78 susilaikė.
Anksčiau dėl nepasitikėjimo U. von der Leyen ir jos komanda balsuota liepos mėnesį.
Europos Komisijos pirmininkė be vargo išgyveno balsavimus dėl itin didelio balsų skaičiaus, būtino, kad balsavimas būtų sėkmingas, ir politinio Europos Parlamento susiskaldymo.
Vis dėlto šie balsavimai rodo, kad jos politika sulaukia vis daugiau kritikos.
