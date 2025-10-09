V. Putinas apsiskaičiavo dėl pergalių fronte: neapsiėjo ir be kaltinimų Ukrainai

Per susitikimą su Rusijos kariuomenės vadais V. Putinas priminė, kad Rusija neseniai paminėjo „Susivienijimo dieną“ – Ukrainos okupuotų teritorijų aneksijos prie Rusijos Federacijos metines, minimas rugsėjo 30-ąją.
Jis tvirtino, kad šių regionų gyventojų „dauguma“ balsavo už prisijungimą prie Rusijos per Kremliui pavaldžių jėgų surengtus referendumus.
„Tai patvirtina, kad 2022 metų vasario mėnesį priimti sprendimai buvo teisingi ir savalaikiai“, – pareiškė V. Putinas.
Keturių Ukrainos regionų aneksija 2022-aisiais sekė po fiktyvių referendumų, kuriuos surengė Rusijos kontroliuojamos valdžios okupuotose teritorijose.
Rugsėjo 27-ąją buvo paskelbta, kad beveik 100 proc. šių teritorijų gyventojų „balsavo“ už prisijungimą prie Rusijos.
Rusijos lyderis pakartojo, kad jo pajėgos „puola palei visą fronto liniją“, tuo pat metu apkaltindamas Ukrainą smūgiais „giliai Rusijos teritorijoje prieš visiškai civilius taikinius“.
Pasak V. Putino, 2025 metais Rusijos pajėgos užėmė beveik 5 tūkst. kvadratinių kilometrų ir 212 gyvenviečių. Jis gyrė karius, karininkus ir gynybos pramonę už jų pasiekimus.
Tačiau V. Putino pateikti skaičiai maždaug pusantro karto viršija vizualiai patvirtintus Rusijos pajėgų teritorinius laimėjimus.
Remiantis Ukrainos atvirųjų šaltinių analizės projektu „DeepState“, šiais metais Rusija yra užėmusi apie 3,2 tūkst. kvadratinių kilometrų Ukrainos teritorijos.
RusijaVladimiras PutinasUkraina
