D. Trumpas siūlo vieną šalį išmesti iš NATO

„Turime vieną atsiliekančiąją, tai – Ispanija“, – žurnalistams Ovaliajame kabinete sakė D. Trumpas.
„Jie neturi jokio pasiteisinimo to nedaryti. Galbūt reikėtų išmesti juos iš NATO“, – sakė D. Trumpas.
Birželį 32 narių Šiaurės Atlanto sutarties organizacija nusprendė per ateinantį dešimtmetį reikšmingai padidinti išlaidas gynybai, spaudžiama D. Trumpo, tuo metu grasinusio nubausti Madridą prekybos srityje už pasipriešinimą naujam tikslui skirti gynybai penkis procentus bendrojo vidaus produkto (BVP).
Ispanijos ministras pirmininkas socialistas Pedro Sanchezas tvirtino, kad Madridui nereikės pasiekti šio išlaidų lygio. Ispanija yra viena iš mažiausiai gynybai išleidžiančių NATO šalių.
JAV prezidentas, ne kartą leidęs suprasti, kad Vašingtonas gali atsisakyti teikti apsaugą Europos šalims, nenorinčioms daugiau išleisti gynybai, primygtinai reikalavo, kad jos skirtų penkis procentus savo BVP su saugumu susijusioms išlaidoms, ir tai buvo laikoma esminiu žingsniu, siekiant išlaikyti jo bendradarbiavimą su NATO.
Europos NATO šalys susitarė 3,5 proc. BVP skirti pagrindinėms gynybos išlaidoms ir 1,5 proc. – platesnei sričiai, pavyzdžiui, infrastruktūrai ir kibernetiniam saugumui.
Naujasis tikslas pakeitė ankstesnį, nustatytą 2014 m., kai Aljansas susitarė skirti gynybai du proc. BVP, bet daugelis narių ilgai jo nepaisė.
