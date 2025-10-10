Lrytas Premium prenumerata tik
ES vadovė: Nobelio premija M. C. Machado – „galinga žinia“ demokratijai

2025 m. spalio 10 d. 15:06
ES vadovė Ursula von der Leyen penktadienį pasveikino Venesuelos opozicijos lyderę Marią Coriną Machado, laimėjusią Nobelio taikos premiją, sakydama, kad taip buvo pagerbta ne tik jos drąsa, bet ir „kiekvienas balsas, kuris atsisako būti nutildytas“.
„Venesueloje ir visame pasaulyje. Ji siunčia galingą žinią. Laisvės dvasia negali būti įkalinta. Demokratijos troškimas visada nugali. Brangioji Marija, kova tęsiasi“, – socialiniame tinkle „X“ rašė Europos Komisijos pirmininkė U. von der Leyen.
Pasveikino ir kolega
Venesuelos opozicijos lyderis Edmundo Gonzalezas Urrutia penktadienį pasveikino savo tautietę M. C. Machado, sakydamas, kad jai skirta Nobelio taikos premija yra „pelnytas moters ir visos tautos ilgos kovos už laisvę ir demokratiją pripažinimas“.
„Venesuela bus laisva!“, – platformoje „X“ rašė tremtyje gyvenantis E. Gonzalezas Urrutia, kuris praėjusiais metais skelbėsi laimėjęs prezidento rinkimus, nors jų nugalėtoju galiausiai buvo paskelbtas dabartinis autoritarinis lyderis Nicolas Maduro, nepaisant kaltinimų balsų klastojimu.
Ursula von der LeyenEuropos Sąjunga (ES)Venesuela
