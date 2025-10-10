Iš Nobelio taikos premijos laimėtojos – pirmas komentaras

„Mes dar nepasiekėme tikslo. Labai sunkiai dirbame, kad tai pasiektume, bet esu tikra, kad nugalėsime“, – sakė ji Nobelio instituto direktoriui ir Nobelio komiteto sekretoriui Kristianui Bergui Harpvikenui, kai jis paskambino jai pranešti, kad ji tapo šių metų laureate.
Skambučio vaizdo įraše, kurį platformoje „X“ paskelbė Nobelio fondas, matyti, kaip K. B. Harpvikenas stengiasi sulaikyti ašaras, o jo balsas trūkčioja, kai jis jai praneša naujieną, pažadindamas ją vidury nakties.
„Tai neabejotinai didžiausias pripažinimas mūsų žmonėms, kurie tikrai to nusipelnė, – sakė ji, pridurdama: „Aš esu, na, tik pavienis žmogus. Aš tikrai to nenusipelniau.“
Venesuelos prezidentas Nicolas Maduro buvo perrinktas 2024 m. rinkimuose, kurie, daugelio šalių teigimu, buvo suklastoti ir kuriuose M. C. Machado nebuvo leista dalyvauti, nepaisant didžiulio populiarumo apklausose.
Nobelio komitetas ją pagerbė „už jos nenuilstamą darbą ginant Venesuelos žmonių teisę į demokratiją ir už kovą siekiant teisingo ir taikaus perėjimo nuo diktatūros prie demokratijos“.
