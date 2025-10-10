JAV toliau persekiojami D. Trumpo priešininkai: pateikti kaltinimai Niujorko generalinei prokurorei

Virdžinijos valstijos mieste Aleksandrijoje didžioji prisiekusiųjų žiuri Demokratų partijai priklausančiai 66-erių prokurorei pateikė du kaltinimus: sukčiavimu bankuose ir melagingų pareiškimų finansų įstaigai pateikimu.
Kaltinimai L. James pareikšti kitą dieną po to, kai kitas žinomas D. Trumpo kritikas, buvęs FTB direktorius Jamesas Comey, teisme neigė kaltę dėl melagingų pareiškimų Kongresui ir trukdymo Kongreso procedūroms.
Bylos prieš L. James ir J. Comey buvo iškeltos D. Trumpo pasirinktos JAV prokurorės Lindsey Halligan po to, kai JAV Rytų Virdžinijos apygardos prokuroras Erikas Siebertas atsistatydino, pranešęs Teisingumo departamento vadovams, kad nėra pakankamai įrodymų jiems pareikšti kaltinimus.
J. Comey apkaltintas davęs melagingus parodymus ir trukdęs teisingumui, kai Kongresas tyrė Rusijos kišimąsi į 2016 m. rinkimus, kuriuos D. Trumpas laimėjo, ir tai, ar D. Trumpas bendradarbiavo su rusais. D. Trumpas atleido J. Comey 2017 m., vykstant tyrimui.
Byla prieš L. James iškelta dėl esą melagingų pareiškimų, kuriuos ji padarė siekdama gauti palankias paskolos sąlygas įsigyti nekilnojamajam turtui, kurį 2020 m. įsigijo Virdžinijos valstijos mieste Norfolke.
Savo pareiškime teismui L. James atmetė kaltinimus kaip nepagrįstus.
„(Jie yra – ELTA) niekas kita kaip prezidento desperatiško naudojimosi mūsų teisingumo sistema kaip ginklu tęsinys“, – sakė Niujorko generalinė prokurorė.
„Prezidento vieši pareiškimai aiškiai rodo, kad vienintelis jo tikslas – politinis kerštas“, – pridūrė ji.
D. Trumpas šalies generalinę prokurorę Pam Bondi neseniai viešai paragino imtis veiksmų prieš L. James, J. Comey ir kitus, kuriuos pats laiko priešais, taip paaštrindamas savo kampaniją prieš politinius oponentus.
Po to, kai D. Trumpas 2021 m. paliko Baltuosius rūmus, L. James iškėlė jam didelę civilinę bylą dėl sukčiavimo, teigdama, kad jis ir jo nekilnojamojo turto bendrovė neteisėtai padidino jo turtą ir manipuliuodami nekilnojamojo turto verte siekė gauti palankias banko paskolas ar draudimo sąlygas.
Niujorko valstijos teisėjas įpareigojo D. Trumpą sumokėti 464 mln. dolerių baudą, tačiau aukštesnės instancijos teismas vėliau panaikino finansinę baudą, o nuteisiamąjį sprendimą paliko galioti.
Be L. James ir J. Comey, D. Trumpas taip pat viešai pareikalavo patraukti baudžiamojon atsakomybėn demokratų senatorių Adamą Schiffą ir savo buvusį nacionalinio saugumo patarėją Johną Boltoną.
Nuo sausio mėnesio, kai pradėjo eiti pareigas, D. Trumpas ėmėsi daugybės baudžiamųjų priemonių prieš tuos, kuriuos laiko priešais: atleido iš pareigų valdžios institucijų atstovus, kuriuos laikė neištikimais, ėmėsi veiksmų prieš advokatų kontoras, kurios buvo susijusios su ankstesnėmis bylomis prieš jį, ir atėmė federalinį finansavimą iš universitetų.