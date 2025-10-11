Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
D. Trumpo gydytojas: prezidento širdies amžius yra 14 metų jaunesnis už jo amžių

2025 m. spalio 11 d. 11:17
JAV prezidentas Donaldas Trumpas, pasak jo gydytojo, yra puikios sveikatos. D. Trumpo širdies amžius yra maždaug 14 metų jaunesnis už jo chronologinį amžių, rašė prezidento gydytojas Seanas Barbabella po medicininių tyrimų Baltųjų rūmų paskelbtam laiške. D. Trumpas esą ir toliau be ribojimų laikosi įtemptos darbotvarkės.
Minėti tyrimai, Baltųjų rūmų teigimu, yra „kasmetinis“ sveikatos patikrinimas, nors 79-erių D. Trumpas sveikatą tikrinosi jau balandį.
S. Barbabellos duomenimis, prezidentui buvo atlikta virtinė įprastinių tyrimų. Be to, jis paskiepytas nuo koronaviruso ir gripo. Jau prieš tyrimus D. Trumpas tvirtino esąs puikios sveikatos.
„Neturiu jokių problemų“, – teigė jis ketvirtadienį. Jis esą tiek fiziškai, tiek psichiškai jaučiasi gerai.
Prezidentas ketvirtadienį pabrėžė, kad jis, priešingai nei jo pirmtakas, per sveikatos patikrinimą prieš šešis mėnesius atliko ir kognityvinį testą, kurio „rezultatas buvo puikus“.
Jo pirmtakas demokratas Joe Bidenas esą „nebūtų galėjęs atsakyti nė į pirmuosius tris klausimus“. D. Trumpas pirmiausiai per rinkimų kampaniją vis kritikavo J. Bideną dėl jo amžiaus ir būklės.
79-erių respublikonas, pradėjęs eiti pareigas, buvo vyriausias JAV prezidentas istorijoje. Baltųjų rūmų duomenimis, D. Trumpas kenčia nuo chroniško venų nepakankamumo, tačiau tai esą nėra priežastis nerimauti.
Venų nepakankamumas yra „gerybinė ir dažna liga, ypač vyresnių nei 70 metų amžiaus žmonių“, liepą sakė D. Trumpo atstovė Karoline Leavitt.
Prieš tai žiniasklaidoje vis spėliota apie D. Trumpo sveikatos būklę. Nuotraukose ir vaizdo įrašuose buvo matyti patinusios jo kulkšnys. Be to, ant jo plaštakų buvo galima pamatyti mėlynes. Ir į akis krintantis nuovargis sukėlė spėlionių apie prezidento sveikatą.
