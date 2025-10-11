Estija uždarė sieną su Rusija dėl ginkluotų grupuočių judėjimo

Policijos ir sienos apsaugos valdyba (PPA) laikinai uždarė kelio ruožą nuo Värskos iki Saatse, kuris eina per Rusijos teritoriją ir kuriuo estai gali prabažiuoti, nes pasieniečiai pastebėjo didesnio nei įprasta padalinio judėjimą Rusijos pusėje. Kelio atkarpa bus uždaryta iki antradienio.
Apie būtinybę ten nutiesti aplinkkelį kalbėta jau seniai, tačiau kol kas jis pasiekė tik planavimo stadiją.
Pasieniečiai penktadienį visą dieną stebėjo aktyvesnį ginkluotų grupuočių judėjimą Rusijos pusėje Saatse Saapos rajone.
„Matėme pasienyje ir prie pat sienos judančius įvairias ginkluotas grupuotes. Sprendžiant iš uniformos, tai tikrai nebuvo pasieniečiai. Mūsų patruliai pastebėjo, kad grupės juda per Saatse Saaap einančiu keliu, o iš pradžių judėdami keliu, kažkuriuo metu išsirikiavo statmenai keliui“, – pranešė PPA Pietų prefektūros sienos apsaugos biuras.
„Pasienietis paprašė Rusijos pusės informacijos apie tai, kas vyksta toje teritorijoje. Rusijos pusės atsakymas buvo toks, kad ten nieko nevyksta, tai buvo visiškai įprastinės operacijos. Tai buvo mums pavojinga situacija, kai turėjome kaip PPA priimti sprendimą laikinai uždaryti kelią, einantį per Saatse Saata“, – pridūrė PPA biuras.
Rugsėjo mėnesį trys Rusijos naikintuvai įskrido į Estijos oro erdvę ir išbuvo joje 12 minučių.
EstijaBaltijos šalysRusija
