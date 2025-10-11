Galimas informacijos apie Nobelio taikos premiją nutekinimas greičiausiai įvyko dėl šnipinėjimo

Tikimybė, kad Machado laimės premiją, naktį iš ketvirtadienio į penktadienį šoktelėjo nuo 3,75 iki beveik 73 procentų.
Tačiau nei vienas ekspertas ar žiniasklaidos šaltinis jos tarp favoritų neįvardijo.
„Labai tikėtina, kad taip įvyko dėl šnipinėjimas“, – Norvegijos televizijai TV2 sakė Nobelio instituto direktorius ir Nobelio komiteto sekretorius Kristianas Bergas Harpvikenas.
Penktadienį Nobelio komiteto pirmininkas pareiškė nemanantis, kad Machado pavardė buvo nutekinta.
„Per visą premijos istoriją nėra buvę nutekinimų. Sunku įsivaizduoti, kad tai būtų tiesa“, – naujienų agentūrai NTB sakė komiteto pirmininkas Jorgenas Watne Frydnesas.
Vis dėlto K. Harpvikenas teigė, kad institutas pradės tyrimą ir „jei reikės – dar labiau sustiprins saugumą“.
Šnipinėjimas „gali sudaryti įspūdį, kad kažkas iš vidaus tyčia nutekino informaciją. Tai mažai tikėtina“, – sakė jis.
„Per anksti tvirtai teigti, bet neslėpsime – Nobelio institutas yra šnipinėjamas“, – pridūrė K. Harpvikenas.
„Akivaizdu, kad ši institucija domina norinčius gauti informacijos – tiek valstybes, tiek kitokias organizacijas“, – kalbėjo K. Harpvikenas. – „Motyvai gali būti tiek politiniai, tiek ekonominiai.“
„Tai tęsiasi jau ne vieną dešimtmetį.“
K. Harpvikenas neatsakė į AFP prašymus pakomentuoti situaciją.
Iš anksto apie penkių Nobelio komiteto narių išrinktą laureatą žino labai ribotas skaičius žmonių.
Anksčiau Norvegijos žiniasklaidoje yra pasirodę neįtikėtinų kandidatų pavardžių, ir tai keldavo įtarimų dėl galimo nutekinimo, tačiau pastaraisiais metais tokių atvejų nebūta.
Machado, opozicijos lyderė, kuriai buvo uždrausta kandidatuoti 2024 m. Venesuelos prezidento rinkimuose, buvo apdovanota „už nenuilstamą darbą propaguojant demokratines teises Venesuelos žmonėms ir už kovą siekiant teisingo ir taikaus perėjimo nuo diktatūros prie demokratijos“, – teigė komitetas.
Nobelio taikos premijos jau seniai siekia JAV prezidentas Donaldas Trumpas, kuris komiteto sprendimą apdovanoti Machado, o ne jį, įvardijo „politikos iškėlimu virš taikos“.
