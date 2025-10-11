Izraelis smogė taikiniams Libane

Libano prezidentas Josephas Aounas pareiškė, kad ši ataka vertinama ypač rimtai, nes surengta pasiekus susitarimą dėl paliaubų Gazos Ruože. Pasak Libano naujienų agentūros NNA, Izraelio lėktuvai surengė dešimt atakų prieš teritoriją, kurioje stovėjo buldozeriai ir ekskavatoriai.
Izraelio kariuomenė panešė, kad pajėgos smogė „Hezbollah“ grupuotės „teroristinei infrastruktūrai“ Pietų Libane ir ją sunaikino. Čia esą sunkioji technika buvo naudojama „teroristinės infrastruktūros atkūrimui“.
Tarp Izraelio ir „Hezbollah“ nuo praėjusių metų lapkričio galioja paliaubos. Tačiau abi pusės kaltina viena kitą jas pažeidžiant. Pastaruoju metu Izraelio kariuomenė suintensyvino savo atakas Libane. Jos duomenimis, taikiniai yra Irano remiamos grupuotės nariai ir pozicijos.