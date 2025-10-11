Per RSF smūgius pabėgėlių stovyklai Sudane žuvo 60 žmonių

„Po griuvėsiais vis dar yra kūnų, – šeštadienį pranešė Faširo pasipriešinimo komitetas. – Kiti buvo gyvi sudeginti gyvenamuosiuose vagonėliuose, vaikai, moterys ir senoliai šaltakraujiškai nužudyti“.
Į pabėgėlių stovyklą du kartus smogta dronais ir aštuonis kartus artilerijos sviediniais. Paskutinioji RSF kovotojų ataka surengta naktį į šeštadienį.
Pasipriešinimo komiteto duomenimis, per atakas iki šiol žuvo šimtai civilių. Faširo miestą Darfūro krizių regione yra apgulusios RSF pajėgos.
Jos mėgina į savo kontrolę perimti paskutinį kariuomenės bastioną Darfūre. Dėl apsiausties mieste plinta badas ir ligos. RSF vis atakuoja civilinius taikinius dronais ir iš artilerijos.
Kariuomenė ir RSF kovotojai 2021 m. bendradarbiavo per pučą, kuris sutrikdė perėjimą prie demokratijos po ilgamečio autokrato Omaro al Bashiro nuvertimo 2019 m. Kova dėl valdžios tarp abiejų pusių 2023 m. balandį peraugo į pilietinį karą, kuris nuo tada nuožmiai tęsiasi.