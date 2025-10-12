ES pradėjo veikti trečiųjų šalių piliečiams taikoma elektroninė pasienio kontrolės sistema

Automatizuotoje ES atvykimo ir išvykimo sistemoje (AIS) bus saugomi nuskaitytų keliautojų pasų kopijos ir pirštų antspaudai bei nuotrauka.
Tokiu būdu siekiama nustatyti asmenis, viršijusius leidžiamą buvimo šalyje laiką, kovoti su tapatybės vagystėmis ir užkirsti kelią nelegaliai migracijai.
„Atvykimo ir išvykimo sistema yra mūsų naujos bendros Europos migracijos ir prieglobsčio sistemos skaitmeninis pagrindas“, – pareiškime teigė už vidaus reikalus ir migraciją atsakingas Europos Komisijos narys Magnusas Brunneris.
Ne ES piliečiai turės registruoti savo asmens duomenis pirmą kartą atvykę į Šengeno erdvę – visas ES valstybes nares, išskyrus Airiją ir Kiprą, bet įskaitant Islandiją, Norvegiją, Šveicariją ir Lichtenšteiną. Vėlesnėms kelionėms reikės tik veido atpažinimo.
„Bus tikrinama kiekvieno prie išorės sienų atvykusio trečiosios šalies piliečio tapatybė, jis pereis saugos patikrą ir bus registruojamas ES duomenų bazėse“, – sakė ES komisaras, pridurdamas, kad „šešių mėnesių pereinamasis laikotarpis suteikia valstybėms narėms, keliautojams ir įmonėms laiko sklandžiai pereiti prie naujos tvarkos“.
Numatyta, kad elektroniniais įrašais pasų antspaudus keičianti sistema pradės veikti visa apimtimi 2026 m. balandžio 10 d.