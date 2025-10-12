Šaudynės Pietų Karolinoje: 4 žmonės žuvo, 20 sužeista

Pareigūnų teigimu, šaudynės įvyko sekmadienį anksti ryte bare „Willie's Bar and Grill“, esančiame Sent Helenos saloje. Į įvykio vietą atvykę pareigūnai rado didelę minią žmonių, keli žmonės turėjo šautinių žaizdų.
„Daugelis aukų ir liudytojų pabėgo į netoliese esančias įmonių patalpas ir pastatus, stengdamiesi pasislėpti nuo šūvių“, – pranešime platformoje „X“ rašė Boforto apygardos šerifo biuras.
Įvykio vietoje rasti keturi žuvusieji, mažiausiai 20 kitų žmonių liko sužeisti.
Tarp sužeistųjų keturi buvo kritinės būklės, jie paguldyti į vietos ligonines. Aukų tapatybės atskleistos nebuvo.