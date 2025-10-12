Tęsiantis susirėmimams su Afganistanu Pakistanas uždarė pagrindinius pasienio kontrolės punktus

Saugumo pareigūnas pranešė, kad uždaryti šiaurės vakarų Chaibero Pachtunchvos provincijos Torchamo pasienio punktas ir pietvakariuose esančios Beludžistano provincijos Čamano punktas.
Vietos žiniasklaida paviešino vaizdo įrašus ir citavo saugumo šaltinius, kurie teigė, kad Pakistanas užėmė mažiausiai 19 Afganistano pasienio postų ir kad Afganistano pusėje yra aukų.
Pasak saugumo šaltinių, Pakistanas pasitelkė sunkiąją artileriją, tankus, naikintuvus ir dronus, tačiau abi pusės tvirtino viena kitai padariusios didelių nuostolių.
Oficialių pranešimų, kad naktį prasidėję susirėmimai būtų baigęsi, nėra.
Pakistano vidaus reikalų ministras Mohsinas Naqvi pasmerkė „nepagrįstus“ Afganistano išpuolius prieš civilius.
„Afganistano pajėgų šaudymas į civilius gyventojus yra akivaizdus tarptautinių įstatymų pažeidimas“, –ministerijos socialiniame tinkle „X“ išplatintame pranešime teigė M. Naqvi.
Jis sakė, kad Afganistanas žaidžia ugnies ir kraujo žaidimą, kurio siūlai yra apviję mūsų „amžinąjį priešą“, ir pridūrė, kad Afganistanas gaus „tinkamą atsaką“, kad būtų atgrasytas.
Afganistano talibų valdžia sekmadienį pranešė, kad šalies pajėgos per susirėmimus pasienyje nukovė 85 Pakistano karius. Taip pat žuvo devyni Talibano kariai, per spaudos konferenciją Kabule pranešė vyriausybės atstovas Zabihullah Mujahidas.
Įtampa pasienyje sukėlė susirūpinimą sąjungininkams, įskaitant Saudo Arabiją, kuri turi savitarpio gynybos paktą su Pakistanu, Katarą ir kitus, kurie paragino abi šalis liautis.
Anksčiau šią savaitę Pakistanas surengė dronų ir naikintuvų atakas prieš Afganistaną, įskaitant Kabulą, nukreiptus prieš islamistų grupuočių narius, kurie, manoma, yra atsakingi už išpuolių bangą.
Kaimyninių šalių santykiai suprastėjo nuo 2021 m., kai į valdžią Kabule grįžo Talibanas. Islamabadas tvirtina, kad Afganistano valdžios institucijos slepia asmenis, vykdančius išpuolius Pakistano teritorijoje. Afganistanas šiuos kaltinimus neigia.