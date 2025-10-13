Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
PasaulisĮvykiai

„Hamas“ sako, kad tęs kovą

2025 m. spalio 13 d. 13:56
Paleidusi paskutiniuosius įkaitus, islamistinė palestiniečių organizacija „Hamas“ pareiškė, kad tęs savo kovą prieš Izraelį.
Daugiau nuotraukų (1)
Palestiniečių kalinių klausimas ir toliau bus aukščiausias prioritetas palestiniečiams ir jų pasipriešinimo judėjimui, sakoma „Hamas“ pareiškime.
„Palestiniečiai nenurims, kol iš naujųjų nacių kalėjimų nebus išlaisvintas paskutinysis kalinys ir kol okupantai bus mūsų žemėje ir mūsų šventose vietose“, – teigiama toliau.
Mainais į 48 įkaitus, iš kurių 20 yra gyvi, Izraelis, remiantis susitarimu, turi paleisti beveik 2 tūkst. palestiniečių kalinių. Tačiau ir tada Izraelio kalėjimuose dar bus likę tūkstančiai palestiniečių.
Teroristinė organizacija „Hamas“ griežtai atmeta tarptautinės bendruomenės siekiamą dviejų valstybių sambūviu pagrįstą sprendimą – nepriklausomą Palestinos valstybę greta Izraelio. „Hamas“ nori sunaikinti Izraelį ir visoje istorinės Palestinos teritorijoje įkurti islamo valstybę.
 
 
„Hamas“Gazos RuožasPalestina
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.