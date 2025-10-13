B. Netanyahu pakviestas į viršūnių susitikimą Šarm al Šeiche

Į susitikimą pakviestas ir palestiniečių prezidentas Mahmoudas Abbasas. Jis vadovauja palestiniečių savivaldai (PA), taip pat su „Hamas“ konkuruojančiam „Fatah“ judėjimui.
Islamistinis „Hamas“ judėjimas 2007 m. per kruvinus susirėmimus išvijo „Fatah“ iš Gazos Ruožo. Nuo tada M. Abbasas faktiškai valdo tik Vakarų Krante. Izraelis iki šiol atmetė PA valdymą Gazos Ruože. Tačiau lieka neaišku, kiek AP galėtų dalyvauti būsimoje Gazos administracijoje.
Egipto Šarm al Šeicho kurorte planuojamas tarptautinis viršūnių susitikimas, kuriame laukiama daugiau kaip 20 šalių lyderių.
Be kitų, atvyks JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas, Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas bei Jordanijos karalius Albullah II. Taip pat laukiama Kataro, Turkijos, Kanados, Indonezijos ir Pakistano vadovų.
Kokie sprendimai gali būti priimti susitikime, neaišku. Anot JAV prezidento Donaldo Trumpo, planuojama „Artimųjų Rytų taikos ceremonija“.
Kad į Šarm al Šeichą atvyktų ir „Hamas“ delegacija, beveik neįmanoma. Jau per derybas dvejus metus trukusiame kare „Hamas“ ir Izraelio delegacijos visad sėdėjo atskirose patalpose ir asmeniškai nesusitiko.
Ir „Hamas“ šaltiniai pareiškė, kad ceremonijoje dalyvaus „tik tarpininkai bei JAV ir Izraelio atstovai“.
Izraelio ministras pirmininkas B. Netanyahu pranešė negalėsiąs dalyvauti viršūnių susitikime Egipte
Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu nedalyvaus pirmadienį Egipto kurorte Šarm al Šeiche vyksiančiame Gazos viršūnių susitikime, nes jis sutampa su žydų švente, pranešė jo biuras.
„JAV prezidentas Donaldas Trumpas pakvietė ministrą pirmininką Netanyahu šiandien dalyvauti konferencijoje Egipte“, – sakoma jo biuro pranešime.
„Ministras pirmininkas padėkojo prezidentui Trumpui už kvietimą, tačiau sakė negalėsiąs dalyvauti, nes susitikimo laikas sutampa su šventės pradžia“, – sakoma pranešime. Šventė Simchat Tora prasideda pirmadienio vakarą ir tęsis iki antradienio saulėlydžio.
Anksčiau, po JAV prezidento Donaldo Trumpo, Egipto prezidento Abdelio Fattah Al Sisi ir Izraelio premjero pokalbio telefonu, Egipto prezidentūra pranešė, kad B. Netanyahu buvo pakviestas dalyvauti.