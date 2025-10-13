Baltarusijoje sulaikytas kruviniausias maniakas režimo istorijoje: jo taikiniai – itin jaunos merginos

Pranešama, kad sulaikytas įtariamasis J. Demjanavas stos prieš Baltarusijos režimo teismą ir lauks nuosprendžio.
Režimo pareigūnai neatmeta, kad įtariamajam gresia įkalinimas iki gyvos galvos, arba mirties bausmė. Baltarusija išlieka vienintele Europos šalimi, kurioje mirties bausmė vis dar taikoma išimtiniais atvejais.
Visgi byla susiduria su teisiniais keblumais, nes nusikaltimai buvo įvykdyti prieš daugelį metų.
Tyrimas buvo pramintas „lifto operatoriaus byla“, o, kaip skelbiama Baltarusijos žiniasklaidoje, istorijos apie jį virto bauginančiomis legendomis.
J. Demjanavas teisingumo sugebėjo išvengti beveik 30 metų. Įtariamasis veikė nuo 1996 iki 1999 metų Mogiliavo, Vitebsko ir Minsko regionuose, kur įvyko virtinė jaunų moterų nužudymų.
Ši nusikaltimų serija tapo ilgiausia ir kruviniausia diktatoriaus Aliaksandro Lukašenkos režimo istorijoje.
Pasak pačio įtariamojo, 1999 metais jis pateko į teisėsaugos dėmesį ir, išsigandęs, nustojo žudyti. Tačiau Baltarusijos institucijos dar aiškinsis, ar šiuos teiginius galima patvirtinti.
Baltarusijos institucijos skelbia, kad J. Demjanavas tykodavo savo aukų prie daugiabučių namų, pasirinkdamas jaunas moteris, kurios negalėjo pasipriešinti.
Jis prieš moteris vykdė seksualinius nusikaltimus – išprievartaudavo įėjimuose, liftuose, laiptinėse ir ant stogų.
Jeigu aukos priešindavosi, įtariamasis jas pasmaugdavo arba subadydavo peiliu.
Taip maniakas, pasak institucijų, nužudė aštuonias 12–20 metų amžiaus baltaruses, taip pat įvykdė du pasikėsinimus nužudyti ir vieną išžaginimą.
Po J. Demjanavo sulaikymo Baltarusijos institucijos atskleidė kai kurias žiaurių nusikaltimų detales. Taip pat prabilo ir aukos, kurios išgyveno žiaurius vyro nusikaltimus.
Skelbiama, kad po įtariamojo sulaikymo dar 16 moterų kreipėsi į teisėsaugą, teigdamos taip pat tapusios vadinamojo „lifto žmogaus“ aukomis.
Baltarusijos teisėsauga mano, kad įtariamasis galėjo turėti dar daugiau aukų, todėl kreipėsi į visuomenę.
Pasakojo su malonumu
Režimo žiniasklaida skelbia, kad ieškant „lifto žmogaus“ prireikė ištirti apie 100 tūkst. žmonių.
Teigiama, kad institucijos iš pradžių visus tyrimus vykdė dėl atskirų žmogžudysčių, tačiau vėliau buvo prieita prie išvados, jog tai buvo serijinio žudiko darbas.
Baltarusijos institucijos skelbia, esą visi tyrimo pėdsakai vedė į niekuo neišsiskiriantį J. Demjanavą, kurį netrukus sulaikė specialiųjų pajėgų „Almaz“ pareigūnai.
Praėjusią savaitę įtariamasis važiavo dviračiu Mogiliavo gatvėmis, kai jį sulaikė Baltarusijos specialiosios pajėgos.
Po sulaikymo Baltarusijos institucijos spaudos konferencijoje parodė vaizdo įrašą, kuriame, esą, pateikiamos nusikaltimų detalės ir užfiksuotos sulaikymo akimirkos.
J. Demjanavas, kuris anksčiau tarnavo Baltarusijos armijoje, nusikaltimų vykdymo laikotarpiu dirbo Mogiliave veikiančioje įmonėje.
Jo pareigos vyrui leido keliauti geležinkeliu, tačiau 1999-aisiais jis atsidūrė teisėsaugos akiratyje ir, kaip teigė pats, išsigandęs nustojo žudyti. Vėliau jis gyveno privačiame name ir dirbo įmonėje, kurioje neturėjo konfliktų.
J. Demjanavas gyveno atsiskyrėliškai, neturėjo šeimos ir stengėsi vengti teisėsaugos dėmesio.
Baltarusijos institucijos tvirtina, esą vyras turi psichikos sutrikimų - įskaitant šizofreniją, antisocialinį ir lytinių preferencijų sutrikimus. Tačiau, pasak pareigūnų, nusikaltimų laikotarpiu jis buvo pakaltinamas.
Tuo tarpu šalies propagandinė televizija po sulaikymo parodė maniako kasdienių apklausų kadrus.
Apklausose žudikas su malonumu pasakojo apie savo nusikaltimus ir neatrodė, kad gailėjosi.
Parengta pagal „Nashkraj“, „Onliner“ ir „NG“ inf.
Baltarusijabaltarusissulaikytas
Rodyti daugiau žymių