D. Trumpui bus įteiktas aukščiausias Izraelio civilinis apdovanojimas

„Savo nenuilstamomis pastangomis prezidentas D. Trumpas ne tik padėjo grąžinti namo mūsų artimuosius, bet ir padėjo pamatą naujai erai Artimuosiuose Rytuose, grindžiamą saugumu, bendradarbiavimu ir tikra taikios ateities viltimi“, – pirmadienį pareiškė I. Herzogas.
Jam bus didelė garbė įteikti D. Trumpui Izraelio prezidento garbės medalį, teigiama I. Herzogo biuro paskelbtame pranešime. Apdovanojimas esą bus įteiktas „ateinančiais mėnesiais“. Apie sprendimą įteikti apdovanojimą jis informuos D. Trumpą, šiam pirmadienį lankantis Izraelyje.
Izraelio prezidento apdovanojimu pagerbiami žmonės už ypatingus nuopelnus Izraelio valstybei ar žmonijai. Izraelis šį apdovanojimą 2013 m. jau įteikė tuometiniam JAV prezidentui Barackui Obamai.
D. Trumpas pirmadienio rytą atvyks į Izraelį mažiau nei keturių valandų trukmės vizitui. Jis tikriausiai susitiks su įkaitų artimaisiais ir Izraelio parlamente pasakys kalbą.
Mažiausiai du Izraelio parlamento nariai ketina boikotuoti Trumpo kalbą Knesete
Mažiausiai du Izraelio parlamento nariai pareiškė, kad boikotuos pirmadienį planuojamą JAV prezidento Donaldo Trumpo kalbą Knesete, sakydami, kad taikos planas, atvedęs į paliaubas ir įkaitų paleidimą, yra ne pergalė, o pralaimėjimas.
Ministro pirmininko Benjamino Netanyahu partijos „Likud“ atstovas Amitas Halevi, kurį citavo Izraelio žiniasklaida, sakė, kad D. Trumpo pasiūlymas, atvėręs kelią paliauboms ir pirmadienį anksti ryte pradėtam vykdyti įkaitų perdavimui, yra pergalės kare priešingybė.
B. Netanyahu remiamas susitarimas sulaukė kritikos iš dalies jo koalicijos narių, nes jame numatyta paleisti apie 2 000 palestiniečių kalinių, tarp kurių yra ir atliekančiųjų laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes.
Ultraortodoksų nacionalistų partijos „Noam“ vadovas Avi Maozas taip pat sakė, kad neatvyks klausytis D. Trumpo kalbos.
D. Trumpo lėktuvas nusileido Izraelyje
JAV prezidento Donaldo Trumpo lėktuvas „Air Force One“ nusileido Izraelyje, skelbia naujienų agentūra AFP.
D. Trumpas pirmadienio rytą atvyko į Izraelį mažiau nei keturių valandų trukmės vizitui. Planuojama, kad ten jis susitiks su įkaitų artimaisiais ir Izraelio parlamente pasakys kalbą. Tada D. Trumpas vyks į Egiptą, kur kartu su šalies prezidentu Abdelu Fattahu al Sisi surengs daugiau nei dvidešimties pasaulio lyderių viršūnių susitikimą dėl paramos jo planui užbaigti karą Gazoje ir skatinti taiką Artimuosiuose Rytuose.
Antrąją kadenciją einančio JAV prezidento trumpa kelionė iš dalies yra pergalės šventimas dėl Gazos susitarimo, kurį jis padėjo sudaryti rugsėjo pabaigoje Baltuosiuose rūmuose paskelbdamas 20 punktų taikos planą.
