ES vadovė: įkaitų paleidimas – „palengvėjimo akimirka visam pasauliui“

„Tai reiškia, kad galima versti kitą puslapį. Gali prasidėti naujas skyrius“, – rašė ji platformoje „X“.
Ji taip pat dar kartą patvirtino ES paramą JAV tarpininkautam taikos planui, sakydama, kad kai jis bus baigtas įgyvendinti, tai gali būti „istorinės svarbos įvykis“.
ES yra pasirengusi prisidėti „visomis turimomis priemonėmis“, kad užtikrintų jo sėkmę.
U. von der Leyen sakė, kad ES visų pirma rems Palestinos savivaldos reformas ir pastangas gerinti valdymą. Ji pridūrė, kad ES atliks aktyvų vaidmenį paramos Palestinai teikėjų grupėje ir skirs lėšų Gazos Ruožo atstatymui.
K. Starmeris ir E. Macronas po įkaitų paleidimo kalba apie taikos viltį regione
Britų premjeras Keiras Starmeris pirmadienio dieną, kai grupuotė „Hamas“ paleido Izraelio įkaitus, pavadino „lemiamu etapu“ užbaigiant karą.
„Dabar turime sukurti ilgalaikę taiką ir saugią ateitį visam regionui“, – rašė K. Starmeris tinkle „X“. Didžioji Britanija, ano jo, teiks humanitarinę paramą civiliams Gazoje.
K. Starmeris pirmadienį dalyvaus Egipto Šarm al Šeicho kurorte vyksiančioje „Artimųjų Rytų taikos ceremonijoje“, skirtoje Izraelio ir „Hamas“ susitarimui.
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas taip pat pareiškė džiugesį dėl įkaitų sugrįžimo ir viltį dėl taikos Artimuosiuose Rytuose.
„Džiaugiuosi kartu su šeimomis ir Izraelio žmonėmis, kai (pirmieji) septyni įkaitai buvo perduoti Raudonajam Kryžiui“, – rašė E. Macronas tinkle „X“, atvykęs į Šarm al Šeichą, kur popietę dalyvaus Artimųjų Rytų viršūnių susitikime, į kurį pakviesta daugiau kaip 20 šalių lyderių.
„Taika Izraeliui, Gazai ir regionui įmanoma“, – pridūrė E. Macronas. Jis patvirtino, kad viršūnių susitikime dalyvaus ir palestiniečių prezidentas Mahmoudas Abbasas.
„Tai, kad jis pakviestas, yra geras signalas“, – teigė jis po atvykimo į Egiptą.
„Dabar svarbiausia atnaujinti skubią pagalbą Gazos Ruože“, – kalbėjo Prancūzijos vadovas. Jo šalis, be to, kartu su JAV, Europos ir arabų valstybėmis, sieks užtikrinti ilgalaikį saugumą. Tai apima palestiniečių saugumo pajėgų apmokymą, tarptautinio dalinio nusiuntimą ir „Hamas“ nuginklavimo planą.
Europos Sąjunga (ES)Europos Komisija (EK)Ursula von der Leyen
Rodyti daugiau žymių