Iš. D Trumpo – ryžtinga žinia: Gazos Ruože karas baigėsi

Kalbėdamas su žurnalistais „Air Force One“ lėktuve prieš pradėdamas „labai ypatingą“ vizitą, D. Trumpas atmetė nuogąstavimus dėl to, ar Izraelio ir „Hamas“ paliaubų ir įkaitų išlaisvinimo susitarimas tikrai bus įgyvendintas.
„Karas baigėsi. Gerai? Ar jūs tai suprantate?“ – paklaustas, ar yra įsitikinęs, kad konfliktas tarp Izraelio ir Palestinos kovotojų grupuotės „Hamas“ baigėsi, atsakė 79-erių prezidentas.
„Manau, kad (susitarimo – ELTA) bus laikomasi. Manau, kad žmonės yra pavargę. Tai tęsiasi jau šimtmečius“, – pridūrė JAV prezidentas.
Izraelyje D. Trumpas susitiks su įkaitų, kuriuos „Hamas“ pagrobė per 2023 m. spalio 7 d. išpuolį, šeimomis, o po to kreipsis į Izraelio parlamentą Jeruzalėje.
Tada D. Trumpas vyks į Egiptą, kur kartu su šalies prezidentu Abdelu Fattahu al Sisi surengs daugiau nei dvidešimties pasaulio lyderių viršūnių susitikimą dėl paramos jo planui užbaigti karą Gazoje ir skatinti taiką Artimuosiuose Rytuose.
Antrąją kadenciją einančio JAV prezidento trumpa kelionė iš dalies yra pergalės šventimas dėl Gazos susitarimo, kurį jis padėjo sudaryti rugsėjo pabaigoje Baltuosiuose rūmuose paskelbdamas 20 punktų taikos planą.
„Visi labai džiaugiasi šiuo momentu. Tai labai ypatingas įvykis“, – sakė D. Trumpas, ruošdamasis įlipti į lėktuvą aviacijos bazėje „Joint Base Andrews“ netoli Vašingtono, laikydamas skėtį lyjant lietui.
Kartu su juo keliavo svarbūs JAV pareigūnai, įskaitant valstybės sekretorių Marco Rubio, gynybos sekretorių Pete'ą Hegsethą, CŽV vadovą Johną Ratcliffe'ą ir aukštą karinį pareigūną Daną Caine'ą.
Norėtų „bent įkelti koją“ į Gazos Ruožą
D. Trumpas vizito metu taip pat sieks išspręsti kai kuriuos svarbius neaiškumus dėl tolesnių susitarimo etapų, įskaitant „Hamas“ atsisakymą nusiginkluoti ir Izraelio nesugebėjimą įsipareigoti visiškai pasitraukti iš nuniokoto Gazos Ruožo.
JAV prezidentas tvirtino turįs „garantijas“ iš abiejų pusių ir kitų svarbių regiono veikėjų tiek dėl pirminio, tiek dėl tolesnių susitarimo etapų.
„Turime daug žodinių garantijų, ir nemanau, kad jie norės mane nuvilti“, – sakė D. Trumpas.
Respublikonų lyderis be kita ko tvirtino, kad jo santykiai su Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu yra labai geri.
„Turėjau keletą nesutarimų su juo, bet jie buvo greitai išspręsti“, – sakė D. Trumpas.
Jis taip pat išreiškė norą galiausiai aplankyti pačią Gazą, tačiau nepasakė, kada šis daug sudėtingų saugumo iššūkių keliantis vizitas galėtų būti įmanomas.
„Man tai sukeltų pasididžiavimą. Norėčiau ten bent jau įkelti koją“, – sakė D. Trumpas.
Nauja nuniokoto Gazos Ruožo valdymo institucija, kuriai pagal jo planą vadovautų pats, bus įsteigta „labai greitai“, pridūrė D. Trumpas.
Tačiau panašu, kad JAV prezidentas šiek tiek atsitraukė nuo savo plano į pereinamojo laikotarpio valdymo institucijos veiklą įtraukti buvusį Didžiosios Britanijos ministrą pirmininką Tony Blairą, kuris laikomas prieštaringu pasirinkimu Artimuosiuose Rytuose dėl jo vaidmens 2003 m. invazijoje į Iraką.
„Aš visada mėgau Tony, bet noriu įsitikinti, kad jis yra priimtinas pasirinkimas visiems“, – pažymėjo JAV prezidentas.
Gazos RuožasPalestinaIzraelis
Rodyti daugiau žymių