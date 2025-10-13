Išlaisvinus paskutinius gyvus įkaitus, Izraelis paleido pirmuosius palestiniečius

Pirmieji autobusai su iš Oferos kalėjimo Vakarų Krante netoli Jeruzalės paleistais kaliniais jau išvyko į Ramalą.
Pagal paliaubų susitarimą su „Hamas“ Izraelis turi paleisti apie 1 700 palestiniečių, sulaikytų nuo 2023 m. spalio 7 d., ir dar apie 250 kalinių, tarp kurių yra nuteistų kalėti iki gyvos galvos.
Televizijos transliacijoje buvo galima matyti, kad prieš pat išvykstant paleistiesiems Izraelio saugumo pajėgos panaudojo ašarines dujas prieš prie kalėjimo laukiančius asmenis, tarp kurių buvo žurnalistų. Izraelio kariuomenė pastarosiomis dienomis įspėjo paleidžiamų asmenų artimuosius, kad bet kokie renginiai, siekiant paminėti jų paleidimą, yra griežtai draudžiami.
Anksčiau pirmadienį „Hamas“ paleido paskutinius 20 gyvų įkaitų ir perdavė juos Tarptautiniam Raudonojo Kryžiaus komitetui. Į Izraelį jie grįžo po 738 nelaisvėje praleistų dienų.
Šie 20 vyrų buvo tarp daugiau nei 250 įkaitų, kuriuos „Hamas“ pagrobė per 2023 m. spalio 7 d. surengtus ir karą Gazoje išprovokavusius išpuolius, kurių metu Izraelyje žuvo apie 1 200 žmonių.
Gazos RuožasPalestinaIzraelis
