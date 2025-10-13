Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Lenkijoje – milžiniškas gaisras: liepsnose skendo prekybos centras

2025 m. spalio 13 d. 10:42
Vakarų Lenkijoje esančiame prekybos centre sekmadienį kilo didžiulis gaisras. Į įvykio vietą atvykę daugiau nei 100 ugniagesių su dešimtimis automobilinių cisternų gaisrą pirmadienio rytą tebegesino, pranešė „TVP World“.
Šiauriniame Poznanės rajone esančio prekybos centro „Galeria Podolany“ stogas užsidegė sekmadienio vakarą nuo liepsnų, apėmusių greta esančią parduotuvę.
Į įvykio vietą 21 val. iškviesta ugniagesių komanda pirmadienio rytą gesino gaisrą vis dar gesino. Vietoje tebebuvo 14 gaisrinių automobilių.
Priešgaisrinės tarnybos atstovo spaudai teigimu, panašu, kad gaisras prekybos centre „Galeria Podolany“ apėmė tik stogą, tad didžiąją pastato dalį apsaugoti pavyko.
„Tačiau gaisras išplito į tą pastato dalį, kuri yra prie pat parduotuvės“, – valstybinei naujienų agentūrai PAP sakė jis informavo jis.
Pasak atstovo, nukentėjusių nėra, bet vienu metu ugniagesiams saugumo sumetimais teko atsitraukti.
 
