Prancūzijoje pristatyta nauja vyriausybė

2025 m. spalio 13 d. 08:07
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas sekmadienį pristatė naują vyriausybę po derybų maratono, per kurį buvo siekiama suformuoti ministrų kabinetą ir neleisti šaliai nugrimzti į dar gilesnę politinę krizę.
Iš jau pažįstamų ir naujų veidų suburta komanda yra antrasis ministro pirmininko Sebastieno Lecornu bandymas ištrūkti iš kelis mėnesius trukusios aklavietės ir smarkiai susiskaldžiusiame parlamente priimti labai reikalingą taupymo biudžetą.
„Buvo paskirta į misiją orientuota vyriausybė, kuri iki metų pabaigos parengs Prancūzijai biudžetą“, – sekmadienį platformoje „X“ rašė S. Lecornu.
Naujoji komanda turi pateikti 2026 m. biudžeto projektą iki antradienio, kad parlamentas iki metų pabaigos turėtų konstitucijoje numatytas 70 dienų projektui apsvarstyti.
Tačiau kabineto laukia sunki kova dėl išlikimo po to, kai parlamentas nušalino du S. Lecornu pirmtakus dėl išlaidų mažinimo priemonių, ir dėl to, kad yra daug nepatenkintų jo pakartotiniu paskyrimu.
Pagal prezidento kanceliarijos paskelbtą kabineto sudėtį užsienio reikalų ministru liko Jeanas-Noelis Barrot.
Darbą baigianti darbo ministrė Catherine Vautrin perėmė gynybos portfelį.
E. Macronui lojalus Rolandas Lescure‘as atsakingas už ekonomiką, ir šios ministerijos svarbiausias darbas – kitų metų biudžetas.
 
