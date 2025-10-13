Tragedija Slovakijoje: susidūrė du traukiniai, sužeista mažiausiai 20 žmonių

Pasak gelbėjimo tarnybų, ugniagesiai ir gelbėtojai „traukė žmones pro duris“, o policija socialiniuose tinkluose paskelbė nuotraukas, kuriose matyti iš dalies nuo bėgių nuvažiavęs vagonas ir sudaužytas lokomotyvas.
„Remiantis pirmine informacija, traukiniuose buvo apie 80 keleivių. Iki šiol gautais duomenimis, apie žuvusiuosius nepranešta“, – feisbuke teigė Slovakijos regioninė policija.
Gelbėjimo tarnyba pranešė, kad sužeista mažiausiai 20 žmonių, bent du iš jų yra sunkios būklės.
Avarija įvyko pietryčių Slovakijoje netoli Vengrijos sienos, prie Jablonovo prie Turnou kaimo, maždaug už 350 kilometrų į rytus nuo sostinės Bratislavos.
Policija teigė tirianti avarijos priežastis. Vidaus reikalų ministerijos paskelbta pirminė informacija rodo, kad vienas mašinistas neužleido kelio kitam.
Ministras pirmininkas Robertas Fico feisbuke pranešė, kad transporto ir vidaus reikalų ministrai vyksta į „tragedijos vietą“. Sveikatos apsaugos ministras Kamilis Šaško paskelbė asmeniškai apsilankysiąs avarijos vietoje.
Pernai septyni žmonės žuvo ir penki buvo sužeisti, kai geležinkelio pervažoje susidūrė keleivinis traukinys ir autobusas.
Gelbėjimo operacija atokioje Slovakijoje
Slovakijos gelbėjimo tarnyba į įvykio vietą nusiuntė kelis sraigtasparnius, gaisrinės ir greitosios pagalbos ekipažus. Susidūrimas įvyko prieš pat įvažiavimą į tunelį, todėl avarinės tarnybos turėjo sunkumų patekti į vietą.
Valstybinė bendrovė ZSSK patvirtino, kad traukiniai susidūrė vietoje, kur dvigubos geležinkelio linijos ruožas susiaurėja iki vienos linijos, ir pranešė, kad buvo organizuotas autobusų transportas.
„Šiuo metu prioritetas yra keleivių ir mūsų darbuotojų gelbėjimas ir evakuacija“, – sakė bendrovės atstovas spaudai.