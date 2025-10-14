D. Trumpas dalyvaus pasirašant Tailando ir Kambodžos taikos susitarimą

Įtampa tarp Tailando ir Kambodžos liepos mėnesį peraugo į kruviniausius per pastaruosius dešimtmečius karinius susirėmimus, per kuriuos žuvo daugiau kaip 40 žmonių, o apie 300 tūkst. buvo priversti palikti savo namus ir bėgti.
Abi šalys susitarė dėl paliaubų – iš dalies tarpininkaujant D. Trumpui – po penkias dienas trukusių kovų ir nuo to laiko ne kartą keitėsi kaltinimais dėl paliaubų pažeidimų.
D. Trumpas „nekantriai laukia, kada galės tapti Tailando ir Kambodžos taikos susitarimo liudininku“, – Kvala Lumpūre vykusioje spaudos konferencijoje žurnalistams sakė Mohamadas Hasanas.
JAV vadovas turėtų dalyvauti Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) aukščiausiojo lygio susitikime, kuris vyks spalio 26–28 d. Malaizijos sostinėje.
Kambodžos ministras pirmininkas Hun Manetas pareiškė, kad siūlo JAV prezidentą Nobelio taikos premijai, priskirdamas jam „novatoriškos diplomatijos“, padėjusios nutraukti susirėmimus, nuopelnus.
Tailando ministras pirmininkas Anutinas Charnvirakulas praėjusią savaitę sakė gavęs laišką iš D. Trumpo, kuriame JAV lyderis teigė norintis, kad abi kovojančios kaimynės išspręstų savo įtemptus santykius.
JAVDonaldas Trumpas (Donald Trump)Tailandas
