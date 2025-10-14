D. Trumpas prisiminė 5 valandų pokalbį tarp S. Witkoffo ir V. Putino: buvau nustebęs

Pasak D. Trumpo, nors S. Witkoffas mažai ką žinojo apie Rusiją, patį V. Putiną ir politiką apskritai, susitikimas Maskvoje truko 5 valandas – D. Trumpas prieš tai tikėjosi kur kas trumpesnių derybų.
„Aš jam suorganizavau susitikimą su V. Putinu, manydamas, kad jis truks 15–20 minučių. Steve’as mažai ką žinojo apie Rusiją, V. Putiną, politiką.
Jis tuo ypač nesidomėjo. Jis buvo labai išmanantis nekilnojamąjį turtą, bet turėjo tą savybę, kurios ieškojau, o tai retas dalykas“, – sakė D. Trumpas, turėdamas omenyje derybų įgūdžius.
Susisitikimo dieną D. Trumpas nekantriai laukė pokalbio pabaigos, bet jos vis dar tęsėsi.
„Paskambinau ir paklausiau – ar Steve’as jau baigė? Praėjo pusvalandis. Ne, jis vis dar ten. Buvo Maskvoje. Paklausiau – kaip jis ten? Nežinau, jis vis dar viduje. Po valandos paskambinau ir pasakiau – parsivežkite Steve’ą“, – pasakojo JAV prezidentas.
D. Trumpas aiškino, kad jau po valandos jis buvo nustebęs ir manė, jog susitikimas truko ilgiau, nei tikėtasi.
„Dar po valandos – jis vis dar ten. Po trijų valandų – vis dar su V. Putinu. Po keturių valandų atėjo žinia, kad jis netrukus išeis. Galiausiai jis išėjo po penkių valandų“, – prisiminė D. Trumpas.
Po to, kai ypatingasis atstovas išėjo, prezidentas, kaip pranešama, paklausė S. Witkoffo: „Apie ką jūs galėjote kalbėti penkias valandas?“
S. Witkoffas tuomet pareiškė, kad pokalbio metu jie aptarė „daug įdomių dalykų“.
„Bet penkios valandos – per daug. Galima pakalbėti trumpai ir suprasti, ko siekiama. Bet tai talentas, tai tikras talentas“, – pridūrė D. Trumpas.
Jis taip pat dar kartą pasidžiaugė, kad sustabdo karus, ir pabrėžė, esą karas Gazos Ruože buvo jau aštuntasis, kurį jis sustabdė.
„Mes sustabdėme aštuonis karus per aštuonis mėnesius. Beje, jau skaičiuoju šį, jei galima taip pasakyti. Sakys: oho – kaip greitai! Taip, nes vakar buvo septyni, o šiandien jau aštuoni. Įkaitai namuose!“ – tvirtino JAV prezidentas.
