Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
PasaulisĮvykiai

D. Trumpas, sakydamas kalbą apie Gazos susitarimą, prabilo apie G. Meloni grožį

2025 m. spalio 14 d. 11:42
Viršūnių susitikime Egipto Šarm al Šeicho kurorte kalbėdamas apie Gazos susitarimą, JAV prezidentas Donaldas Trumpas nesusilaikė nepagyręs vienintelės moters tarp susirinkusių šalių lyderių.
Daugiau nuotraukų (2)
„Ji jauna graži moteris“, – sakė 79-erių respublikonas, turėdamas omenyje Italijos premjerę Giorgiją Meloni.
Iš tikrųjų jis negalįs taip kalbėti, nes tokie žodžiai paprastai reiškia politinės karjeros pabaigą, tačiau jis vis tiek rizikuojąs, sakė D. Trumpas vidury savo kalbos apie taikos pastangas Artimuosiuose Rytuose. Jis atsisuko į už jo stovinčios Italijos premjerės ir tada tiesiogiai jai tarė: „Juk nieko tokio, kai jus vadina gražia, taip? Nes jūs tokia esate“.
Tada JAV prezidentas dar pridūrė, kad Italijos vyriausybės vadovė yra „neįtikėtina“.
„Jie tikrai ją gerbia Italijoje. Ji labai sėkminga politikė“, – tęsė D. Trumpas. G. Meloni buvo vienintelė moteris tarp 30 į viršūnių susitikimą susirinkusių šalių lyderių.
D. Trumpas praeityje ne kartą atkreipė į save dėmesį seksistiniais komentarais.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)JAVItalija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.