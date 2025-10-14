K. Starmeris: Palestinos valstybės pripažinimas padėjo pasiekti Gazoje taiką

Kreipdamasis į parlamentarus po to, kai grįžo iš Egipte vykusio aukščiausiojo lygio susitikimo taikos klausimais, ministras pirmininkas sakė, kad Jungtinė Karalystė galimybę „užkulisiuose“ siekti paliaubų turėjo „būtent dėl požiūrio, kurio laikosi ši vyriausybė“.
„Tai, be kita ko, reiškia ir mūsų sprendimą pripažinti Palestinos valstybę“, – sakė jis.
„Nes šis sprendimas, kurį priėmėme kartu su mūsų sąjungininkais Prancūzija, Kanada, Australija ir kitais, padėjo paskelbti istorinę Niujorko deklaraciją, kurioje visa Arabų lyga pirmą kartą pasmerkė spalio 7 d. žiaurumus, paragino „Hamas“ nusiginkluoti ir, svarbiausia, pareikalavo, kad jie liautųsi valdę Gazą.“
Tačiau K. Starmeris taip pat pabrėžė, kad pirmadienį pasirašytas taikos susitarimas – JAV prezidento Donaldo Trumpo nuopelnas.
„Tai jo susitarimas“, – tvirtino jis.
Šį susitarimą D. Trumpas kartu su derybininkais iš Egipto, Kataro ir Turkijos pasirašė Šarm el Šeiche vykusioje ceremonijoje.
Izraelis ir „Hamas“ viršūnių susitikime nedalyvavo.
Be to, pirmadienį „Hamas“ paleido visus 20 likusių gyvų Izraelio įkaitų, o Izraelis pagal pirmąjį susitarimo etapą paleido daugiau nei 1,9 tūkst. kalinių ir areštantų.
K. Starmeris, pagerbdamas tiek įkaitus, tiek Gazoje nužudytus civilius gyventojus, įstatymų leidėjams teigė, kad pirmadienio susitarimas suteikė „gilaus palengvėjimo akimirką“.
Tačiau jis tuo pačiu pabrėžė, kad šis susitarimas suteikia tik „galimybę pagaliau užversti siaubingą istorijos skyrių“.
Dabar bus tęsiamos derybos dėl antrojo susitarimo etapo, kuriame numatoma, kad „Hamas“ turės sudėti ginklus (pranešama, kad ši grupuotė tokią galimybę atmetė) ir, vadovaujant „taikos valdybai“, kuriai pirmininkaus D. Trumpas ir kurioje galbūt dalyvaus buvęs Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Tony Blairas, atstatyti Gazos Ruožą.
„Nors šiandien švenčiame palengvėjimą, kurį mums suteikė taika, užtikrinti, kad ši taika išliktų, bus ne mažiau sunki užduotis – ateinančiomis dienomis ir savaitėmis kartu su mūsų sąjungininkais didžiausias dėmesys bus skiriamas tam, kad nenuilstamai įgyvendintume šį taikos planą“, – parlamento nariams sakė K. Starmeris.
„Tai nemenkas iššūkis, todėl esame pasirengę panaudoti savo diplomatiją ir patirtį trijose pagrindinėse srityse.“
Jis taip pat paragino žuvusių įkaitų palaikus nedelsiant grąžinti jų šeimoms, o Izraelį – panaikinti „visus apribojimus“, taikomus į Gazą įvežamai humanitarinei pagalbai.
JK papildomai skirs 20 mln. svarų sterlingų (26,6 mln. JAV dolerių) humanitarinės pagalbos, kad teritorijos gyventojams būtų tiekiamas „vanduo, sanitarijos ir higienos priemonės“, teigė K. Starmeris.
Nors K. Starmeris gynė savo vyriausybės diplomatinį požiūrį, konservatorių lyderė Kemi Badenoch apkaltino jį, kad jis „priima neteisingus sprendimus“ ir mažina JK „įtaką“ Artimuosiuose Rytuose.
Ji sakė, kad vyriausybė santykiuose su Izraeliu „sukėlė įtampą“, o pripažindama Palestiną „apdovanojo terorizmą“.
Didžioji BritanijaKeiras StarmerisPalestina
