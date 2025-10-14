Madagaskaro prezidentas prieš balsavimą dėl jo nušalinimo paleido parlamentą

A. Rajoelina daugiau nei dvi savaites susidūrė su mirtinais gatvių susirėmimais, kuriems daugiausia vadovavo jauni demonstrantai, širstantys ant valdančiojo elito, o tai privertė 51-erių lyderį slėptis.
Dekretas dėl Asamblėjos paleidimo „įsigalioja iš karto po jo paskelbimo per radiją ir/arba televiziją“, socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbtame pareiškime teigė prezidentūra. A. Rajoelina, kuris nepaklūsta vis dažniau pasigirstantiems jam adresuotiems raginimams atsistatydinti, atskirame įraše socialiniuose tinkluose ėmėsi ginti šį žingsnį kaip būtiną, siekiant „atkurti tvarką mūsų šalyje ir sustiprinti demokratiją“.
„Žmonės turi būti vėl išgirsti. Padarykime vietos jaunimui“, – pareiškė jis.
Opozicijos lyderis Siteny Randrianasoloniaiko pirmadienį nurodė, kad jie balsuos už apkaltą prezidentui dėl pareigų nevykdymo – prieš tai pasirodė pranešimų, kad jis pabėgo iš šalies. A. Rajoelina, kuris yra buvęs sostinės Antananaryvo meras, vėlai pirmadienį tvirtino, kad po pasikėsinimų į jo gyvybę jis glaudžiasi „saugioje vietoje“, tačiau savo buvimo vietos neatskleidė.
Protestai prasidėjo rugsėjo 25 d. ir savaitgalį pasiekė lemiamą tašką, kai maištaujantys kariai ir saugumo pajėgos prisijungė prie demonstrantų ir paragino prezidentą ir kitus vyriausybės ministrus atsistatydinti. Tarp jų buvo ir elitinis CAPSAT dalinys – jis atliko svarbų vaidmenį vykdant 2009 m. perversmą, kuris sudarė sąlygas A. Rajoelina atėjimui į valdžią.
Siekdamas numalšinti protestus, prezidentas praėjusį mėnesį atleido visą savo vyriausybę.
„Radio France Internationale“ pranešė, kad A. Rajoelina savaitgalį išvyko iš Madagaskaro Prancūzijos kariniu lėktuvu, tačiau Prancūzijos pareigūnai dar neatsakė į naujienų agentūros AFP prašymą patvirtinti šią informaciją.