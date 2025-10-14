Naujasis Prancūzijos ministrų kabinetas per pirmąjį posėdį svarstys biudžetą

Laikas yra labai svarbus, nes jei terminai nebus įvykdyti, Prancūzija metų pabaigoje gali likti be patvirtinto biudžeto, o tai sukeltų papildomą ekonominį spaudimą.
Po pietų ministras pirmininkas Sébastienas Lecornu, penktadienį prezidento Emmanuelio Macrono grąžintas į pareigas, turėtų paskelbti vyriausybės pareiškimą.
Prancūzijos kairiosios ir dešiniosios parlamento frakcijos pateikė nepasitikėjimo S. Lecornu pareiškimus, dėl jų Nacionalinė Asamblėja turėtų balsuoti trečiadienį.
S. Lecornu vyriausybės pareiškimo kryptis taip pat greičiausiai nulems, ar opozicijai pavyks įgyvendinti savo pasiūlymus ir nuversti centro dešiniųjų vyriausybę vos po kelių dienų, kai ji pradėjo dirbti.