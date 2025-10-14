Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
PasaulisĮvykiai

Naujasis Prancūzijos ministrų kabinetas per pirmąjį posėdį svarstys biudžetą

2025 m. spalio 14 d. 11:43
Antradienį numatytas pirmasis naujosios Prancūzijos vyriausybės kabineto posėdis, svarbiausia užduotis – pradėti rengti finansinius sunkumus patiriančios šalies biudžetą.
Daugiau nuotraukų (1)
Laikas yra labai svarbus, nes jei terminai nebus įvykdyti, Prancūzija metų pabaigoje gali likti be patvirtinto biudžeto, o tai sukeltų papildomą ekonominį spaudimą.
Po pietų ministras pirmininkas Sébastienas Lecornu, penktadienį prezidento Emmanuelio Macrono grąžintas į pareigas, turėtų paskelbti vyriausybės pareiškimą.
Prancūzijos kairiosios ir dešiniosios parlamento frakcijos pateikė nepasitikėjimo S. Lecornu pareiškimus, dėl jų Nacionalinė Asamblėja turėtų balsuoti trečiadienį.
S. Lecornu vyriausybės pareiškimo kryptis taip pat greičiausiai nulems, ar opozicijai pavyks įgyvendinti savo pasiūlymus ir nuversti centro dešiniųjų vyriausybę vos po kelių dienų, kai ji pradėjo dirbti.
 
PrancūzijaVyriausybėbiudžeto projektas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.