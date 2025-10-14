Virš Nyderlandų karių pratybų Lenkijoje – neatpažinti dronai ir ryšio sutrikimai

Pasak Gynybos ministerijos atstovo, be neidentifikuotų dronų pasirodymo tarp karių buvo pastebėta ryšio sutrikimų.
Tuo metu kariuomenė neturėjo apsaugos nuo dronų, todėl po incidento iš Nyderlandų skubiai buvo pristatyta reikalinga įranga.
„Tiesioginės grėsmės nebuvo. Mes buvome gana toli nuo Rusijos sienos. Tai greitai supratome ir prisitaikėme“, – sakė brigados generolas Frankas Grandia.
Pastarosiomis savaitėmis Oro desantininkų brigada dalyvavo didelio masto NATO pratybose „Falcon Autumn“, kurios vyksta Lenkijoje, dalyvaujant šios šalies, JAV ir kitų sąjungininkų pajėgoms.
Būtent statant stovyklą aerodrome netoli vieno Lenkijos miestelio buvo pastebėti maži dronai.
Kas tiksliai slypi už dronų pasirodymo ir ryšio trikdžių, kol kas nežinoma.
„Žinome, kad yra šalių, kurios atidžiai stebi mūsų veiksmus ir domisi pratybomis“, – pridūrė F. Grandia.
Nepaisant incidento, pratybos nebuvo atšauktos – tik iš dalies pakoreguotos. Galiausiai dronai dingo.
LenkijaNyderlandaipratybos
Rodyti daugiau žymių