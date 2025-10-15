ES vadovė paragino Serbiją „aiškiai apsispręsti“ dėl stojimo į bloką

„Mes turime labiau suderinti savo užsienio politiką, įskaitant sankcijas Rusijai“, – sakė U. von der Leyen bendroje spaudos konferencijoje su Serbijos prezidentu Aleksandaru Vučičiumi Belgrade.
Serbijos prezidentas jau daugelį metų diplomatiškai balansuoja tarp ES ir savo glaudžių ryšių su Rusija, taip pat su Kinija, kuri ypač daug investavo į Serbijos kasyklas.
U. Von der Leyen sakė, kad būtinoms reformoms įgyvendinti reikia „kantrybės ir ištvermės“, tačiau paragino A. Vučičių laikytis įtraukiančio požiūrio ir padėti pagrindus „stabilesnei bei taikesnei visuomenei“.
Jau beveik metus Serbiją drebina dideli antivyriausybiniai protestai po to, kai dėl mirtinos geležinkelio stoties stogo griūties pasigirdo kaltinimai korupcija ir reikalavimai surengti pirmalaikius rinkimus.
Tuo tarpu Rusijai įvestos JAV sankcijos skaudžiai smogė Serbijos naftos sektoriui, kai šį mėnesį pagaliau įsigaliojo ilgai atidėliotos baudžiamosios priemonės didžiausiai šalies naftos įmonei.
Tačiau metų pabaigoje nustos galioti Belgrado ir Maskvos sudaryta dujų tiekimo sutartis, o U. von der Leyen pabrėžė, kad po Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios Europos valstybėms buvo pasiūlyta parama.
„Tai turėjo niokojantį poveikį visam mūsų žemynui, tačiau mes su tuo susidūrėme visi kartu. Europos Sąjunga mūsų Vakarų Balkanų partnerėms pasiūlė tokias pat solidarumo priemones kaip ir savo valstybėms narėms“, – sakė ji.