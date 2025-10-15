Estijos gynybos ministras apie ginkluotus rusus prie sienos: argi jie kada nors pasakys tiesą?

Satsės batas yra nedidelė Rusijos teritorija, įsiterpusi į Estiją palei jos rytinę sieną. Per šį žemės ruožą eina Estijos kelias, juo gali naudotis vietos gyventojai, jei važiuoja nesustodami. Estijos pasienio apsauga šioje teritorijoje įgaliojimų neturi, o Rusijos valdžios institucijos panorėjusios gali stabdyti ir patikrinti vairuotojus.
Spalio 10 d. Estijos pasienio tarnyba pranešė pastebėjusi Rusijos teritorijoje netoli kelio „didesnį nei įprastai dalinį“ ir nusprendė uždaryti kelią, kad būtų išvengta galimų provokacijų ir incidentų.
Šeštadienį pasienio tarnyba paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti septyni ginkluoti vyrai karinėmis uniformomis, stovintys tiesiai ant kelio. Vėliau pranešta, kad jie iš ten pasišalino.
„Ne naujiena, kad Rusija naudoja savo teritoriją įvairiai veiklai“, – trečiadienį prieš prasidedant NATO gynybos ministrų susitikimui Briuselyje leidiniui „Meduza“ sakė H. Pevkuras.
„Šį kartą jie labai priartėjo prie Estijos sienos. Jie išėjo iš bato ant kelio“, – pabrėžė jis.
Ministras pridūrė, kad šiuo metu Estija tiesia naują, Rusijos teritoriją apeisiantį kelią, kad ateityje tokių incidentų būtų išvengta.
Paklaustas, kas buvo tie pasienyje pasirodę uniformuoti rusai, H. Pevkuras žurnalistams atsakė, kad „reikėtų paklausti pačių rusų“ ir iškart patikslino, kad atsakymo iš jų tikėtis neverta.
„Ar jie kada nors jums ar kam nors kitam į (tokį klausimą – ELTA) atsakys? Ne, neatsakys“, – sakė jis.
Pasak ministro, rusai aiškino, kad nieko ypatingo ten nevyko, jie darę tai, ką visuomet daro.
„Bet mes žinome, kad viskas buvo visai ne taip. Bendraujant su Rusija niekada negalima tikėtis, jog ji pasakys tiesą“, – sakė H. Pevkuras.
Ministras priminė, kad Rusija taip pat elgėsi ir tada, kai rugsėjo 19 d. trys jos naikintuvai pažeidė Estijos oro erdvę ir joje išbuvo 12 minučių. Estijai pranešus apie incidentą, Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas pareiškė, esą Talinas skleidžia melagingus teiginius ir beatodairiškai eskaluoja įtampą.