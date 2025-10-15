Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
PasaulisĮvykiai

Izraelis teigia, kad vienas „Hamas“ grąžintas kūnas nėra buvusio įkaito

2025 m. spalio 15 d. 12:29
Izraelio kariuomenė trečiadienį pareiškė, kad vienas iš „Hamas“ perduotų kūnų mainais į paleistus kalintus palestiniečius nėra buvusio įkaito.
Daugiau nuotraukų (1)
Po antradienį atliktų keturių grąžintų kūnų teismo medicinos ekspertizių kariuomenė pranešė, kad medicinos pareigūnai padarė išvadą, jog vienas kūnas „neatitinka nė vieno įkaito“.
Kariuomenė perspėjo, kad „Hamas“ privalo dėti visas reikiamas pastangas, kad grąžintų mirusius įkaitus“.
Teroristinė palestiniečių grupuotė antradienio vakarą perdavė Izraeliui keturis kūnus, didėjant pasipiktinimui, kad ne visi 28 žuvę įkaitai buvo grąžinti iki pirmadienio, kaip numato JAV tarpininkauto taikos susitarimo sąlygos.
„Hamas“ dėl vėlavimo kaltina sunkumus ieškant palaikų griuvėsiuose po dvejų metų karo Gazos Ruože.
20 likusių gyvų įkaitų buvo išlaisvinti pirmadienį, nelaisvėje praleidę 738 dienas.
 
 
Izraelis„Hamas“

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.