Lenkiją sukrėtė žiauri žmogžudystė: rasti trijų žmonių kūnai, sulaikytas 25-metis

2025 m. spalio 15 d. 12:34
Lrytas.lt
Dramatiški įvykiai Lenkijos Barcicės mieste sukrėtė apylinkes. Trečiadienio rytą viename name aptikti trijų žmonių kūnai. Aukos, kaip manoma, – vienos šeimos nariai.
Pareigūnai kelias valandas ieškojo 25-mečio vyro, taip pat gyvenusio šiame name. Apie 10.00 jis aptiktas viename apleistame pastate ir sulaikytas.
Pirminiais duomenimis tarp aukų yra 52-erių moteris bei 45-erių ir 66-erių vyrai. Visi buvo tarpusavyje susiję giminystės ryšiais.
Išankstinės apžiūros leidžia įtarti trečiųjų asmenų įsikišimą. Tikslios aplinkybės dar neatskleidžiamos.
Policijos pranešimai ir tyrimo eiga
Trečiadienį apie 7 val. 30 min. gauta žinia, kad privačiame name rasti trijų asmenų kūnai, informavo vietinės policijos atstovė spaudai Justyna Basiaga, praneša „Fakt“. Pareigūnė pabrėžė, kad į vietą nedelsiant išsiųstos visos gelbėjimo tarnybos.
„Informacija, deja, pasitvirtino, name rasti trys mirę asmenys“, – akcentavo J. Basiaga. Ji pridūrė, kad ketvirtasis gyventojas, 25-erių vyras, dingo ir buvo intensyviai ieškomas.
Vietos portalai nurodo, jog name galėjo būti įvykdyta žiauri žmogžudystė, o galimas įrankis – kirvis. Šios detalės oficialiai dar netvirtinamos.
Sulaikymą patvirtino Lenkijos policijos atstovė Katarzyna Nowak.
„Vyras sulaikytas, daugiau detalių pateiksime netrukus“, – patvirtino K. Nowak, praneša „Fakt“.
Įvykio vietoje tebedirba policijos ir prokuratūros pareigūnai. Jie mėgina atkurti dramatiškų įvykių seką.
