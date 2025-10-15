Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Policija: Portugalijoje per užpuolimą peiliu žuvo amerikietis turistas

2025 m. spalio 15 d. 14:54
Trečiadienio rytą Portugalijoje per užpuolimą panaudojant peilį buvo nužudytas vienas amerikietis turistas, kitas buvo sunkiai sužeistas, pranešė policija.
Išpuolis įvyko pajūrio kurorte Kaskaise, esančiame į vakarus nuo sostinės Lisabonos.
„Vienas iš turistų mirė įvykio vietoje, kitas patyrė sunkius veido ir rankos sužalojimus“, –sakė Portugalijos policijos atstovas. Žiniasklaida pranešė, kad išgyvenęs turistas buvo nuvežtas į ligoninę Lisabonoje.
Trys įtariamieji pabėgo automobiliu ir kol kas nerasti. „Visiems savo pareigūnams išplatinome reikiamą informaciją įtariamiesiems surasti“, – pranešė policija.
 
 
