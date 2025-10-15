Sankt Peterburge – retas jaunimo protestas prieš V. Putiną

Minios dalyviai atvirai stojo prieš cenzūrą ir vieningai surengė pasirodymą miesto centre.
Dainą sukūrė 40-metis proukrainietiškas reperis Noize MC, dar žinomas kaip Ivanas Aleksejevas. Kūrinys remiasi sovietine tradicija rodyti „Gulbių ežerą“ per politinius sukrėtimus kaip režimo kaitos simbolį.
Žodžiai ragina nutraukti V. Putino valdymą ir griežtai smerkia visuomenės abejingumą karui. Daina aiškiai artikuliuoja prieštaravimą Kremliaus politikai.
I. Aleksejevas 2022 m. pasitraukė į Lietuvą po invazijos, tačiau toliau leidžia muziką, palaikančią Ukrainą ir įamžinančią Kremliaus opozicijos veikėjus.
