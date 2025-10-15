Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
PasaulisĮvykiai

Sankt Peterburge – retas jaunimo protestas prieš V. Putiną

2025 m. spalio 15 d. 15:55
Lrytas.lt
Antradienį Sankt Peterburgo Nevskio prospekte šimtai jaunų žmonių kartu su gatvės muzikantais atliko uždraustą dainą, kritikuojančią Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną. Kūrinys „Kooperatyvas „Gulbių ežeras“ 2025 m. gegužę Sankt Peterburgo teismo paskelbtas „ekstremistiniu“.
Daugiau nuotraukų (2)
Minios dalyviai atvirai stojo prieš cenzūrą ir vieningai surengė pasirodymą miesto centre.
Dainą sukūrė 40-metis proukrainietiškas reperis Noize MC, dar žinomas kaip Ivanas Aleksejevas. Kūrinys remiasi sovietine tradicija rodyti „Gulbių ežerą“ per politinius sukrėtimus kaip režimo kaitos simbolį.
Žodžiai ragina nutraukti V. Putino valdymą ir griežtai smerkia visuomenės abejingumą karui. Daina aiškiai artikuliuoja prieštaravimą Kremliaus politikai.
I. Aleksejevas 2022 m. pasitraukė į Lietuvą po invazijos, tačiau toliau leidžia muziką, palaikančią Ukrainą ir įamžinančią Kremliaus opozicijos veikėjus.
RusijaSankt PeterburgasVladimiras Putinas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.