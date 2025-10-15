Tarp „Hamas“ paleistų įkaitų – lietuviškų šaknų turintis E. Davidas: nelaisvėje nufilmavo barbarišką vaizdo įrašą

E. Davidas pirmadienį susitiko su šeima – iš viso nelaisvėje jis praleido 738 dienas. Jis buvo vienas iš 20 gyvų įkaitų, paleistų iš „Hamas“ nelaisvės.
Buvęs įkaitas pasirodžiusiuose vaizdo įrašuose buvo su didžiule šypsena ir rankomis ant galvos. Jis negalėjo patikėti, kad grįžo į Izraelį.
Fotografai pagavo kadrą, kuriame E. Davidas buvo apkabinęs tėvus Avishai ir Galią. Jie taip pat matė vaizdo įrašą, kuriame, kaip skeletas atrodęs izraelietis, „Hamas“ pagrobėjų buvo priverstas kasti savo kapą.
Davido tėvas „Channel 12“ pareiškė, kad jo šeima nekantriai laukė, kada galės apkabinti savo sūnų, kai jis sugrįš.
E. Davidas buvo tarp likusių gyvų įkaitų, kurie buvo paleisti pagal paliaubų susitarimą, kuris taip pat leis paleisti šimtus Palestinos kalinių.
Barbariškas vaizdo įrašas su E. Davidu sukrėtė visus, kurie meldėsi už jo saugų sugrįžimą. Jame įkaitas teigė, kad kelias dienas nevalgė ir parodė kapą, kurį buvo priverstas kasti sau.
„Tai kapas, kuriame, manau, būsiu palaidotas, – sakė jis. – Laikas senka.“
Išplitus šiam vaizdo įrašui, Izraelio gyventojai tūkstančiais susirinko į demonstraciją, reikalavę paliaubų po šokiruojančių vaizdų.
E. Davidas buvo pagrobtas, kai Hamas teroristai užpuolė „Nova“ muzikos festivalį prieš daugiau nei dvejus metus.
Pirmadienį paskelbtos nuotraukos parodė, kad E. Davidas vos galėjo sulaikyti džiaugsmą atvykęs į Beilinsono ligoninę centrinėje Izraelyje.
Izraeliečiai ir Gazos gyventojai visame regione džiaugėsi JAV tarpininkaujamu taikos susitarimu tarp Izraelio ir „Hamas“, o JAV prezidentas Donaldas Trumpas gyrė „teroro ir mirties eros pabaigą“.
Tikimasi, kad susitarimas taip pat leis sugrąžinti 28 mirusių įkaitų kūnus, kad jie galėtų būti tinkamai palaidoti.