Vokietija prisiims atsakomybę Gazos Ruože ir Ukrainoje, sako jos ministras

2025 m. spalio 15 d. 07:10
Vokietija prisidės prie Gazos Ruožo atstatymo, antradienį pareiškė šalies finansų ministras Larsas Klingbeilas.
Po susitarimo dėl paliaubų dabar svarbu, kad humanitarinė pagalba regioną pasiektų greitai ir visapusiškai ir kad būtų pradėtas atstatymas, sakė jis prieš išvykdamas į Vašingtoną, kur vyksta Tarptautinio valiutos fondo (TVF) kasmetinis susitikimas.
„Vokietija čia dirbs kartu su partneriais“, – sakė L. Klingbeilas, kuris taip pat yra vicekancleris.
Vokietijos vyriausybė taip pat toliau prisiims atsakomybę Ukrainoje, sakė jis. – „Turime finansiškai užtikrinti Ukrainos gynybinius pajėgumus keleriems ateinantiems metams.“
„Tuo pat metu turime bendradarbiauti su Jungtinėmis Valstijomis, kad masiškai padidintume spaudimą [Rusijos prezidentui Vladimirui] Putinui nutraukti savo brutalų agresyvų karą“, – pabrėžė L. Klingbeilas.
Pasak jo, kol kitos šalys izoliuojasi, Vokietija sutelkia visą savo dėmesį į tarptautinį bendradarbiavimą.
Šalia TVF konferencijos taip pat planuojamas G20 valstybių finansų ministrų susitikimas.
