Prancūzijos premjeras S. Lecornu parlamente atlaikė abu balsavimus dėl nepasitikėjimo

2025 m. spalio 16 d. 13:25
Prancūzijos ministras pirmininkas Sebastienas Lecornu ketvirtadienį parlamente atlaikė abu balsavimus dėl nepasitikėjimo – atmestas tiek kraštutinių kairiųjų, tiek Marine Le Pen kraštutinės dešinės „Nacionalinio sambūrio“ siūlymas jį nušalinti.
S. Lecornu šansai išlikti poste pagerėjo, kai jam pavyko užsitikrinti socialistų paramą, sustabdžius nepopuliarią prezidento Emmanuelio Macrono pensijų reformos nuostatą, pagal kurią pensinis amžius būtų padidintas nuo 62 iki 64 metų.
Dabar S. Lecornu vyriausybė galės tęsti sudėtingą užduotį – stengtis, kad būtų patvirtintas kitų metų biudžetas, kuris numato didelius išlaidų karpymus ir naujas mokestines priemones.
Nuo E. Macrono 2024 m. viduryje paskelbtų pirmalaikių parlamento rinkimų Nacionalinė Asamblėja yra susiskirsčiusi į kelis politinius blokus, iš kurių nė vienas neturi valdančiosios daugumos arba negali sudaryti stabilios koalicijos.
S. Lecornu ministrų kabinetas yra jau ketvirtoji vyriausybė nuo tų rinkimų.
Didelė valstybės skola rodo būtinybę pasiekti visų partijų susitarimą dėl išlaidų mažinimo, tačiau gilūs partijų nesutarimai blogina visuomenės nuotaikas ir didina politinį nestabilumą šalyje.
Abu S. Lecornu tiesioginiai pirmtakai – Michelis Barnier ir François Bayrou – prarado pasitikėjimą Prancūzijoje, turinčioje antrąją pagal dydį euro zonos ekonomiką, bandydami įvesti nepopuliarias taupymo priemones.
PrancūzijaEmmanuelis Macronas

