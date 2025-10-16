Urugvajuje įteisinta eutanazija

Ši nedidelė Pietų Amerikos šalis jau seniai priima socialiai liberalius įstatymus, gerokai anksčiau nei dauguma kitų valstybių legalizavusi marihuaną, tos pačios lyties asmenų santuokas ir abortus.
Trečiadienį į šį sąrašą buvo įtraukta eutanazija – Senatas patvirtino vadinamąjį „orios mirties“ įstatymą, surinkęs 20 balsų „už“ iš 31 dalyvavusio įstatymų leidėjo, ir priėmė įstatymą, kuriam rugpjūtį pritarė žemieji Atstovų rūmai.
Balsavimas įvyko po 10 valandų trukusių debatų klausimu, kurį keli parlamentarai pavadino „pačiu sunkiausiu“.
Diskusijos vyko iš esmės pagarbiai ir dažnai emocingai, nors kai kurie debatų stebėtojai po balsavimo šaukė „žudikai“.
Kitur Lotynų Amerikoje – Kolumbijoje ir Ekvadore – teismai dekriminalizavo eutanaziją, tačiau nepriėmė įstatymų, legalizuojančių šią praktiką, o Kuboje mirtinai sergantiems pacientams leidžiama atsisakyti dirbtinio gyvybės palaikymo.
Valdančiojo kairiųjų aljanso „Frente Amplio“ iniciatyva šis įstatymas galiausiai priimtas po ne vienus metus trukusios kovos su aršiu pasipriešinimu, daugiausia iš religingų dešiniųjų.
Neseniai atlikta apklausa parodė, kad daugiau kaip 60 proc. urugvajiečių pritaria legaliai eutanazijai, o nepritaria tik 24 proc.
Įstatymas leidžia savižudybę su pagalba suaugusiems Urugvajaus piliečiams ar gyventojams, kurie yra psichiškai veiksnūs ir yra nepagydomos ligos, sukeliančios jiems kančias, paskutinėje stadijoje.
71 metų urugvajietė Beatriz Gelos, jau du dešimtmečius serganti neurodegeneracine liga – amiotrofine šonine skleroze (ALS), AFP sakė, kad įstatymas yra „gailestingas, labai humaniškas“.
Neįgaliojo vežimėlyje sėdinti ir silpstančiu balsu kalbanti moteris sakė, kad oponentai „neįsivaizduoja, ką reiškia taip gyventi“.
Kita įstatymo šalininkė – Monica Canepa, kurios 39 metų sūnus Pablo paralyžiuotas dėl nepagydomos ligos. „Pablo negyvena. Tai nėra gyvenimas“, – sakė ji AFP.
Urugvajaus gydytojų asociacija nėra išreiškusi pozicijos dėl eutanazijos, leisdama savo nariams gydytojams vadovautis savo sąžine.
Katalikų bažnyčia savo ruožtu išreiškė „liūdesį“ dėl šio sprendimo.