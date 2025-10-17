Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
PasaulisĮvykiai

Susitikimas Baltuosiuose Rūmuose. Netikėta: D. Trumpas pripažino, kad V. Putinas galimai mėgina jį apgauti

2025 m. spalio 17 d. 20:31
Penktadienį į Jungtines Valstijas atvykęs Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis čia jau susitiko su gynybos ir energetikos įmonių atstovais, tačiau svarbiausias susitikimas prasidėjo gerokai vėliau. Baltuosiuose Rūmuose V. Zelenskį 20 val. Lietuvos laiku priėmė JAV prezidentas Donaldas Trumpas.
Daugiau nuotraukų (39)
„Tikimės, kad Artimuosiuose Rytuose pasiteisinęs postūmis pažaboti terorą ir karą padės užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą“, – prieš susitikimą kalbėjo V.Zelenskis.
Visgi jau kurį laiką buvo aišku, kad pagrindinė pokalbio tema bus paskutiniu metu garsiai aptariamos „Tomahawk“ – sparnuotosios raketos. Tai, kad V.Zelenskis prašys jų perduoti Ukrainai, jau kurį laiką prieš susitikimą sakė ir pats D.Trumpas.
Visgi V.Zelenskio ir D.Trumpo susitikimą temdo gana kebli situacija – prezidentai susitinka D.Trumpui jau paskelbus naują aukščiausiojo lygio susitikimą Vengrijoje su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.
Pastarasis telefonu kalbėdamas su D.Trumpu perspėjo šį netiekti „Tomahawk“ raketų, sakydamas, kad tai gali paaštrinti karą ir pakenkti taikos deryboms.
D. Trumpas, ne kartą sakęs, kad šių raketų JAV turi daug, visgi abejojo galimybėmis padėti Ukrainai sakydamas, kad Vašingtonas negali išeikvoti savo atsargų.
Susitikimo eigą sekite gyvai su Lrytas
Donaldas Trumpas (Donald Trump)Volodymyras ZelenskisUkraina
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.