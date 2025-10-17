Susitikimas Baltuosiuose Rūmuose. Netikėta: D. Trumpas pripažino, kad V. Putinas galimai mėgina jį apgauti

„Tikimės, kad Artimuosiuose Rytuose pasiteisinęs postūmis pažaboti terorą ir karą padės užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą“, – prieš susitikimą kalbėjo V.Zelenskis.
Visgi jau kurį laiką buvo aišku, kad pagrindinė pokalbio tema bus paskutiniu metu garsiai aptariamos „Tomahawk“ – sparnuotosios raketos. Tai, kad V.Zelenskis prašys jų perduoti Ukrainai, jau kurį laiką prieš susitikimą sakė ir pats D.Trumpas.
Visgi V.Zelenskio ir D.Trumpo susitikimą temdo gana kebli situacija – prezidentai susitinka D.Trumpui jau paskelbus naują aukščiausiojo lygio susitikimą Vengrijoje su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.
Pastarasis telefonu kalbėdamas su D.Trumpu perspėjo šį netiekti „Tomahawk“ raketų, sakydamas, kad tai gali paaštrinti karą ir pakenkti taikos deryboms.
D. Trumpas, ne kartą sakęs, kad šių raketų JAV turi daug, visgi abejojo galimybėmis padėti Ukrainai sakydamas, kad Vašingtonas negali išeikvoti savo atsargų.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)Volodymyras ZelenskisUkraina
