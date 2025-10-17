Būdamas 101-erių mirė buvęs Japonijos premjeras Tomiichis Murayama

T. Murayamai, kuris premjero pareigas ėjo 1994–1996 m., buvo 101-eri. Jis mirė ligoninėje, esančioje Oitos mieste, pažymėjo partijos lyderis Mizuho Fukushima.
1995-aisiais, minint 50-ąsias Antrojo pasaulinio karo pabaigos metines, jis pareiškė „didelį apgailestavimą“ ir „nuoširdų atsiprašymą“ už Japonijos „kolonijinį valdymą ir agresiją“. Vadinamąjį „Murayamos pareiškimą“ rėmė ir vėlesnės vyriausybės.
Valdant T. Murayamai, Japonijos vyriausybė taip pat priėmė įstatymus, kuriais siekiama atlyginti žalą žmonėms, išgyvenusiems Hirošimos ir Nagasakio branduolinius bombardavimus.